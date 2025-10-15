Revocan orden de traslado de ‘Pipe Tuluá’: seguirá recluido en Bogotá

El Tribunal Superior de Riohacha, revocó la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, que había ordenado el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, desde la Estación de Policía de los Mártires hacia una cárcel de máxima seguridad.

Alias Pipe Tuluá no será trasladado

En el fallo de segunda instancia, el Tribunal declaró improcedente la acción de tutela presentada por Deiby Alexander Osorio Galíndez, quien actuó como agente oficioso de Marín Silva.

La sala determinó que el actor no cumplía con el requisito de legitimación en la causa, al no demostrar un vínculo familiar ni una imposibilidad del privado de la libertad para ejercer su propia defensa.

El Tribunal concluyó que el juez de primera instancia carecía de competencia territorial para tramitar la tutela, pues los hechos ocurrieron en Bogotá y no en La Guajira, y, además, la acción no cumplía los requisitos jurídicos exigidos.

De acuerdo con el fallo, ‘Pipe Tuluá’ se encontraba recluido en el pabellón Externo de Máxima Seguridad del Complejo Carcelario La Picota, espacio que cumple con los estándares de seguridad requeridos para internos de alto perfil y con solicitud de extradición, como es su caso.

El Tribunal resaltó que allí se garantizan sus derechos a la salud, la defensa, las visitas y la integridad personal.

La decisión enfatiza que el INPEC actuó dentro de sus competencias al disponer el lugar de reclusión de Marín Silva, y que no existen elementos que justifiquen un nuevo traslado.

Además, advierte al juez de primera instancia que, en futuras actuaciones, realice un análisis riguroso de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.

Con esta decisión, alias Pipe Tuluá continuará recluido en Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad, mientras avanza el proceso de extradición que cursa en su contra a solicitud de las autoridades de Estados Unidos.