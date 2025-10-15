Corte Suprema rechazó recurso de reposición de 'Pipe Tuluá' y le negó pruebas

En medio del estudio que realiza la Corte Suprema de Justicia para determinar si debe emitir un concepto de extradición en contra de alias Pipe Tuluá, el alto tribunal decidió rechazar el recurso de reposición interpuesto por su defensa y negarle pruebas.

La ponencia del magistrado Gerson Chaverra, indica que es un elemento con el que Andrés Felipe Marín Silva, cabecilla de La Inmaculada, buscaría favorecerse en el concepto de extradición que la Corte está por emitir.

“La Sala, entre otras determinaciones, negó a la defensa las solicitudes probatorias orientadas a verificar la plena identidad de Marín Silva 4, por resultar innecesarias, pues obra en la actuación el informe de investigador de laboratorio FPJ13 del 4 de junio del año en curso, junto con la vista detallada de la consulta, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la tarjeta decadactilar del requerido, insumo suficiente para examinar, en el momento oportuno, dicho aspecto”, se lee en el acta.

Y sobre el recurso de reposición se indica que “quien se muestra inconforme, desde luego, el deber de sustentar el recurso, esto es, acreditar que el fundamento que subyace a la decisión controvertida es equivocado, demostrando que los argumentos expuestos carecen de razón y se hace, por ende, necesaria su reconsideración, aclaración o complementación”.

Gobierno desmiente estar en diálogos de paz con alias Pipe Tuluá:

Luego de que Noticias RCN revelara que, en julio, Martín Silva alertó a las autoridades sobre el ingreso de un arma de fuego a la cárcel La Picota, para atentar contra el cabecilla de las disidencias alias Araña, el comisionado de paz negó que el Gobierno estuviera en diálogos de paz con el hombre señalado de estar detrás del plan pistola contra guardianes del Inpec.

Sin embargo, permanece la duda, debido a que la entrega de la pistola fue consignada como un gesto de paz, en un documento firmado por el alto comisionado, Otty Patiño, en el que el acto quedó. Además, la defensa de Tuluá indicó a este medio que “Se han realizado varias reuniones con entes del gobierno, entre ellos tres reuniones personales con el doctor Lemus, director del DNI”.

No obstante, la ponencia dejó constancia de que “el Estado requirente, a través de Nota Verbal 1493 del 31 de julio de 2025, solicitó formalmente la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, para comparecer a juicio por la presunta comisión de los delitos de «tráfico de drogas ilícitas» y «concierto para delinquir» ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas”.