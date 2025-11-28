Delincuentes engañaron, golpearon y robaron a una mujer de 81 años en su propia casa

En el barrio Patio Bonito, sur de Bogotá, se registró un indignante caso en contra de una adulta mayor.

La comunidad está consternada luego de que una mujer de 81 años fuera sometida a violencia física, amarrada y amenazada en su propia casa, cuando delincuentes ingresaron para robarle una importante suma de dinero.

Haciéndose pasar por un operador de telefonía, un hombre logró engañar a la víctima, quien le permitió entrar a su casa.

En cámaras de seguridad del sector se logra ver claramente cuando el hombre gana la confianza de la mujer, a quien al parecer ya tenía perfilada para llevar a cabo el asalto.

Se robaron al menos $150 millones en efectivo

Una vez al interior de la casa, el delincuente reduce a esta adulta mayor que se encontraba sola. Tras esto, les da entrada a sus cómplices para cometer el robo.

Personas cercanas a la mujer aseguran que la señora tenía en su casa una alta suma de dinero, aproximadamente 150 millones de pesos en efectivo, producto de un negocio reciente, por lo que se cree que los delincuentes tenían conocimiento de esta información.

Los vecinos fueron quienes avisaron a las autoridades de lo que sucedía, cuando notaron el extraño ingreso de varias personas a la vivienda.

Buscan a los demás miembros de la banda

En un rápido despliegue, la Policía llegó al lugar, logrando la captura de cuatro delincuentes.

La mujer fue atendida de inmediato, luego de ser golpeada y amenazada de muerte.

En la noche del 27 de noviembre se legalizó la captura de los cuatro hombres en poder de las autoridades, mientras los operativos continúan para dar con el paradero del resto de la banda.

Se presume que eran por lo menos 10 sujetos.