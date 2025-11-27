Empresa de seguridad rompió el silencio tras escándalo de su trabajadora que se "cuela” en bus del SITP

La viralización de un video grabado dentro de un bus del SITP tomó una dimensión mayor al revelarse que la protagonista del hecho llevaba el uniforme de una reconocida empresa de seguridad privada.

En la grabación, compartida por los mismos usuarios afectados, se observa cómo la mujer entra al vehículo sin validar el pasaje, obligando al conductor a detener el recorrido y desencadenando una discusión que terminó retrasando a decenas de pasajeros.

Mujer se coló en SITP e hizo detener la ruta

El incidente ocurrió en plena operación de una ruta del SITP. Apenas la mujer subió sin pagar, el conductor detuvo de inmediato la marcha y le exigió cumplir con la tarifa o descender del bus.

No obstante, la pasajera, quien llevaba el uniforme con los distintivos de Tecniseg de Colombia LTDA, decidió ignorar la instrucción, caminar hacia la parte trasera y acomodarse en un asiento como si nada hubiera pasado.

La actitud desató los reclamos de quienes viajaban allí. Varias personas le ofrecieron incluso comprarle un pasaje para que el bus pudiera continuar. Otros le exigieron bajarse, señalándole que estaban llegando tarde a sus obligaciones.

La mujer, en respuesta, levantó el pulgar con gesto irónico, lo que aumentó la molestia dentro del vehículo.

En un momento, metió las manos en su maleta y provocó la expectativa de que por fin sacaría dinero. Sin embargo, lo único que extrajo fue una peineta con la que comenzó a arreglarse el cabello.

El comportamiento, sumado al uniforme que la identificaba, llevó a que los usuarios hicieran un llamado directo a la empresa de seguridad para que respondiera por la situación.

Empresa de seguridad rompió el silencio por la trabajadora que se "coló” en bus del SITP

Ante el rechazo público, la compañía se vio obligada a emitir un comunicado oficial en el que calificó lo sucedido como un hecho lamentable que no refleja la filosofía de la organización.

La empresa expresó:

Lamentamos profundamente el incidente que circula en redes sociales, en el cual una colaboradora portando los distintivos de la empresa aparece evadiendo el pago del pasaje en un sistema de transporte público. Queremos ser absolutamente claros: este comportamiento no representa los valores, principios ni procedimientos de nuestra organización.

Tecniseg recalcó que su trayectoria de más de 25 años ha estado marcada por el respeto a la normativa y el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, incluidos subsidios de transporte y demás prestaciones.

Además dijo que la conducta registrada en el SITP es un acto individual, aislado y ajeno a la ética que exigen a sus trabajadores. Asimismo, indicó que el caso ya se encuentra bajo investigación disciplinaria para determinar las sanciones correspondientes según su reglamento interno.