Gobernación y alcaldes de Cundinamarca discutirán la medida de pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá

Durante la primera semana de diciembre, la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de la región, incluyendo claro la de Bogotá, se reunirán para discutir la medida anunciada hace unas semanas por el alcalde Carlos Fernando Galán de implementar el pico y placa, dos sábados al mes, para vehículos no matriculados en la ciudad.

En sus redes sociales, el gobernador Jorge Emilio Rey criticó la decisión de la administración Galán, indicando que “este tipo de medidas restrictivas de la movilidad. De implementarse, esta no sería un buen mensaje ni un buen antecedente en materia de integración territorial. La segregación sería el principio sobre el cual se moverían las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca para abordar hechos metropolitanos a futuro (…) eso no le conviene a nadie”.

Pero no es el único en mostrarse en desacuerdo. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, dijo que él y otros alcaldes esperan tener “la oportunidad de expresar las cifras, de entregar los elementos técnicos, jurídicos y de movilidad”, que eviten que la medida se aplique.

Y el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, indicó que, si bien “el costo de la matrícula de Chía en comparación con la de Bogotá tiene una reducción, casi, del 50%, la gestión de matrícula también hace parte de una actividad comercial y la invitación que le vamos a hacer al alcalde de Bogotá es que logre competir con nosotros, pero en servicio”.

¿Qué responde el alcalde Galán?

También en redes sociales, el alcalde Galán se mantuvo en su decisión y explicó, a manera de ejemplo, que los propietarios de apartamentos pagan la administración en su conjunto residencial, no en otros; refiriéndose al 30% de vehículos que transitan en la ciudad, pero se encuentran matriculados fuera.

Sin embargo, dijo estar “totalmente dispuesto, al igual que el equipo de Bogotá, al diálogo, a buscar las mejores fórmulas en este ejercicio de corresponsabilidad y de equidad. La semana entrante vamos a convocar un ejercicio de diálogo con todos los actores relevantes para que hablemos de cómo trabajar juntos para mejorar la movilidad, infraestructura y garantizar servicios y bienes a todos los habitantes de Bogotá y la región”.

De acuerdo con el experto en movilidad, Darío Hidalgo, la medida de pico y placa puede ser molesta, pero funciona, debido a que la Ley no exige a los conductores matricular su vehículo en las ciudades en que los van a usar. Según dijo, Bogotá “lo necesita para mejorar la malla vial, la señalización, la semaforización y la operación del sistema de transporte público de la ciudad”.

Desde que la medida fue anunciada, el pasado 14 de noviembre, el 80% de los vehículos comprados en Bogotá se han matriculado en la ciudad.