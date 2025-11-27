CANAL RCN
Colombia Video

Gobernación y alcaldes de Cundinamarca discutirán la medida de pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá

Desde que la medida fue anunciada, el pasado 14 de noviembre, el 80% de los vehículos comprados en Bogotá se han matriculado en la ciudad.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
01:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante la primera semana de diciembre, la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de la región, incluyendo claro la de Bogotá, se reunirán para discutir la medida anunciada hace unas semanas por el alcalde Carlos Fernando Galán de implementar el pico y placa, dos sábados al mes, para vehículos no matriculados en la ciudad.

En sus redes sociales, el gobernador Jorge Emilio Rey criticó la decisión de la administración Galán, indicando que “este tipo de medidas restrictivas de la movilidad. De implementarse, esta no sería un buen mensaje ni un buen antecedente en materia de integración territorial. La segregación sería el principio sobre el cual se moverían las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca para abordar hechos metropolitanos a futuro (…) eso no le conviene a nadie”.

Alcalde Galán anuncia pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá
RELACIONADO

Alcalde Galán anuncia pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá

Pero no es el único en mostrarse en desacuerdo. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, dijo que él y otros alcaldes esperan tener “la oportunidad de expresar las cifras, de entregar los elementos técnicos, jurídicos y de movilidad”, que eviten que la medida se aplique.

Y el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, indicó que, si bien “el costo de la matrícula de Chía en comparación con la de Bogotá tiene una reducción, casi, del 50%, la gestión de matrícula también hace parte de una actividad comercial y la invitación que le vamos a hacer al alcalde de Bogotá es que logre competir con nosotros, pero en servicio”.

¿Qué responde el alcalde Galán?

También en redes sociales, el alcalde Galán se mantuvo en su decisión y explicó, a manera de ejemplo, que los propietarios de apartamentos pagan la administración en su conjunto residencial, no en otros; refiriéndose al 30% de vehículos que transitan en la ciudad, pero se encuentran matriculados fuera.

Sin embargo, dijo estar “totalmente dispuesto, al igual que el equipo de Bogotá, al diálogo, a buscar las mejores fórmulas en este ejercicio de corresponsabilidad y de equidad. La semana entrante vamos a convocar un ejercicio de diálogo con todos los actores relevantes para que hablemos de cómo trabajar juntos para mejorar la movilidad, infraestructura y garantizar servicios y bienes a todos los habitantes de Bogotá y la región”.

Gobernador de Cundinamarca pide reconsiderar el pico y placa para no matriculados en Bogotá
RELACIONADO

Gobernador de Cundinamarca pide reconsiderar el pico y placa para no matriculados en Bogotá

De acuerdo con el experto en movilidad, Darío Hidalgo, la medida de pico y placa puede ser molesta, pero funciona, debido a que la Ley no exige a los conductores matricular su vehículo en las ciudades en que los van a usar. Según dijo, Bogotá “lo necesita para mejorar la malla vial, la señalización, la semaforización y la operación del sistema de transporte público de la ciudad”.

Desde que la medida fue anunciada, el pasado 14 de noviembre, el 80% de los vehículos comprados en Bogotá se han matriculado en la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CNE

¿Sobre quién recaen las sanciones del CNE por la violación de topes en la campaña 'Petro Presidente'?

Barranquilla

¿Qué se sabe de la intoxicación masiva en Barranquilla?: Hay 41 personas afectadas

Transmilenio

Empresa de seguridad rompió el silencio tras escándalo de su trabajadora que se "cuela” en bus del SITP

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios empieza a limpiar el vestuario: salida del primer extranjero

Millonarios anunció la salida de uno de sus jugadores extranjeros que aún tenía contrato.

Ecopetrol

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos

Exministros y analistas advierten sobre posibles efectos en la petrolera estatal tras multa al presidente de la compañía por irregularidades en campaña electoral.

Estados Unidos

Famosa chef e influencer confirmó el fallecimiento de una de sus gemelas recién nacidas

Artistas

Pirlo hizo quitar música de Blessd durante un evento en Cali y generó polémica

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos