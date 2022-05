En video: delincuentes golpearon brutalmente a joven de 24 años por robarla

Sigue siendo alarmante la situación de inseguridad que se vive en las principales ciudades del país. Recientemente en Medellín una joven fue brutalmente agredida por sujetos que querían robarla.

“Cuando yo escuché le disparo yo dije me mataron”, indicó la víctima.

Para ella, fueron los tres minutos más terroríficos de su vida. La joven llegaba de México a visitar a su familia y celebrar su cumpleaños en Medellín y cuando el conductor del vehículo en el que se movilizaba se bajó a sacar las maletas, fue abordada por dos ladrones en el barrio Los Colores.

Los hechos quedaron registrados en video de cámaras de seguridad. En las imágenes se logra ver cómo el parrillero la abordó con el propósito de quitarle un reloj avaluado en 40 millones de pesos, el celular y la billetera.

Ella trató de correr, pero el asaltante la lanzó al piso y empezó a golpearla. El conductor de la moto le apuntó con un arma al acompañante de la joven y le disparó. Los familiares que se encontraban al interior de la vivienda fueron testigos de los hechos.

“Me empezó a dar pata y yo le gritaba yo se lo entregó, déjeme, que yo me lo quito, lo estas quitando mal y fue cuando ya me lo pudo quitar y en medio del forcejeo también dispararon. Me lo quitaron y me dieron la última patada. A mí lo que más me impacto fue escuchar a mi mamá gritando que no le mataran a su hija”, añadió.

Según información, el robo supera los 60 millones de pesos.

“La Policía Nacional aborda y conoce del caso y está en este momento verificando, indagando y haciendo la investigación que corresponde para entrar a determinar los autores de este hecho”, añadió el coronel Rolfy Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por el momento, la mujer presenta lesiones en su cabeza, cuello y extremidades.

Vea también: Cayó banda de mujeres que con servicios sexuales robaba a extranjeros en Medellín