Lo atacaron violentamente con una roca para robarle el celular

Sigue desbordada la inseguridad en el país. En Medellín un hombre fue fuertemente impactado con una roca por delincuentes que pretendían robarle el celular.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se logra ver cómo la víctima estaba manipulando su teléfono celular cuando de repente, un sujeto se acerca por atrás y lo ataca con la roca dejándolo en el piso.

La víctima, de nacionalidad venezolana, se encontraba en la calle 33 con la carrera 65 recostado contra una baranda después de llevarle el almuerzo a su esposa, cuando fue sorprendió con el ataque.

Aprovechando su estado de indefensión, el delincuente procede a arrebatarle el teléfono celular, a esculcarle los bolsillos y posteriormente abandona el lugar.

En diálogo con Noticias RCN, la víctima confesó cómo se encuentra actualmente y cómo fueron los duros momentos que vivió cuando fue atacado.

“Yo realmente me siento muy mal. Me duele la cabeza, me da mareo, se me sube la tensión. Nunca me había sucedido algo así y realmente no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó”, señaló Luis Miguel Aguilar, víctima de robo.

Luis Miguel también aseguró que una vez reaccionó pensó que se había desmayado, pero que nunca se percató que había sido atacado.

“Me di cuenta fue porque unos muchachos que estaban ahí me vieron, me recogieron y me dijeron que no me había caído y que estaba botando sangre”, agregó.

Adicionalmente, señaló que en el centro médico no querían brindarle atención médica, pero al percatarse de la grave herida, logró ser tratado por especialistas.

“No puedo creer cómo alguien puede ser tan desarmada y atacar a una persona así de espaldas simplemente para robarle un teléfono, alguna pertenencia. Para mí es un animal, yo jamás pensaría que una persona se atrevería a algo así. Realmente me parece algo atroz, inhumano”, añadió.

Hasta el momento no se ha realizado una renuncia, pero las autoridades ya se encuentran analizando los videos para lograr identificar al agresor. Además, están evaluando la posibilidad de ofrecer una recompensa para quien brinde información.

