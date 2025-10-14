VIDEO | Incendiaron el carro del coordinador de campaña de Abelardo De La Espriella en Arauca

En la vía que comunica a Arauca con Norte de Santander, un vehículo identificado con los emblemas del movimiento Defensores de la Patria, liderado por el precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, fue incendiado por desconocidos en lo que la colectividad calificó como un atentado político directo.

El carro pertenecía a Juan Carlos Santamaría, coordinador departamental de la campaña en Arauca, quien, según denunció el movimiento, fue víctima de un acto de intimidación violenta que buscaba sembrar miedo entre sus seguidores.

Incendiaron el carro del coordinador de campaña de Abelardo De La Espriella

A través de un comunicado oficial, el movimiento Defensores de la Patria rechazó lo ocurrido, asegurando que el ataque fue un intento de silenciar su labor política.

El Movimiento Defensores de la Patria, liderado por el doctor Abelardo De La Espriella, rechaza de manera categórica el atentado perpetrado el día de ayer, 13 de octubre de 2025, contra nuestro Coordinador Departamental en Arauca, Juan Carlos Santamaría, cuyo vehículo fue incendiado por desconocidos en un acto de evidente intimidación política y violencia injustificable.

El movimiento expresó su solidaridad con Santamaría y su familia, quienes, según el comunicado, han demostrado compromiso y valentía frente a las presiones y amenazas.

Condenamos enérgicamente todo acto que busque amedrentar, silenciar o coartar la participación ciudadana y política. La violencia no puede ni debe ser el camino en un país que anhela reconciliación, justicia y orden.

Abelardo De La Espriella se refirió al vehículo quemado

En el video difundido por redes sociales se observan las llamas consumiendo completamente el vehículo.

Según testigos, el ataque ocurrió en una zona rural del corredor entre Arauca y Norte de Santander, y los responsables huyeron rápidamente del lugar.

Por su parte, Abelardo De La Espriella, calificó lo ocurrido como un acto de terrorismo político. En sus declaraciones, aseguró que su movimiento no se dejará intimidar y reafirmó su compromiso con la seguridad y la defensa del Estado de Derecho.

El miedo jamás doblegará la convicción de quienes creemos en una Patria digna, libre y en paz.

Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su solidaridad con De la Espriella y su equipo de campaña, insistiendo en que el Gobierno debe actuar con decisión para proteger a la oposición política.

Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre los responsables ni sobre los avances de las investigaciones.