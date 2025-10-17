El sustento de una familia fue arrebatado: ladrones les robaron un camión que aún estaban pagando

Una familia del Quindío, que había logrado comprar un camión de más de 500 millones de pesos para sostener su negocio de transporte, hoy enfrenta una deuda impagable y un drama económico.

En Bogotá, en medio de un viaje de carga, delincuentes se robaron el vehículo, dejando a los propietarios sin su herramienta de trabajo y sin respaldo financiero.

Delincuentes robaron un camión que no se había terminado de pagar

Una familia trabajadora del Quindío atraviesa uno de los momentos más difíciles, luego de que el camión que representaba todo su esfuerzo, su fuente de ingresos y su esperanza de progreso, fuera robado en Bogotá, en la localidad de Fontibón, durante un viaje de carga.

El vehículo, avaluado en más de 500 millones de pesos, había sido adquirido hacía solo cinco meses.

Para comprarlo, los propietarios vendieron otro carro y solicitaron un crédito, convencidos de que esa inversión les permitiría mejorar su economía. Sin embargo, el robo los dejó en la ruina.

Personas llegaron y violentaron la chapa del camión y se lo llevaron. Él se lo robaron ahí en una callecita que queda al lateral de la calle.

Familia quedó con deuda millonaria tras el robo de sus sustento económico

La pérdida del camión representó un golpe para la familia, que hoy no solo enfrenta la desaparición del vehículo sino una deuda millonaria que no saben cómo pagar.

El furgón y el termo nomás están en unos 550 millones de pesos y él no estaba asegurado, porque ellos no lo toman como el vehículo, sino solo aseguran el chasis del carro. De verdad que es muy doloroso que unas personas inescrupulosas se lo roben.

El seguro contratado apenas cubre el 30% del valor total del vehículo, lo que deja a los dueños prácticamente sin posibilidad de recuperar la pérdida.

Además, la distancia entre su lugar de residencia, el Quindío, y la capital del país ha hecho más complejo el proceso de denuncia y seguimiento ante las autoridades.

Nos dicen que tenemos que estar en Bogotá para llamar a la Policía de Bogotá.

Tras esto, desesperado por encontrar su camión, Raúl, uno de los propietarios, recibió una llamada de personas que aseguraban tener información sobre el conductor y sobre el paradero del vehículo. Sin embargo, todo terminó siendo una nueva estafa.

Dijeron que tenían el conductor y me tocó consignarle. Yo les dije, solo puedo mandar un millón a Nequi. Yo sé que mi Diosito nos va a ayudar.

La familia asegura que su vida cambió por completo desde ese día. Sin el camión, que era su única fuente de ingresos, ahora enfrentan una deuda imposible de pagar.