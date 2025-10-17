VIDEO | Sujetos encañonaron a conductor de app y le robaron su carro: los atraparon cuando huían en Bogotá

En un nuevo caso de inseguridad y violencia, tres personas, dos hombres y una mujer, fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de robar un carro de plataforma digital y abandonar a su conductor en una zona apartada.

Sujetos encañonaron a conductor de app y le robaron el carro en Bogotá

El episodio comenzó cuando un conductor de aplicación aceptó un servicio solicitado por tres pasajeros en el barrio Castilla, al occidente de Bogotá.

Durante el trayecto, los supuestos usuarios cambiaron su comportamiento y, en cuestión de minutos, pasaron de aparentar ser pasajeros comunes a amenazar al conductor con un arma de fuego, obligándolo a detener el vehículo bajo amenazas de muerte.

Los tres asaltantes lo despojaron del automóvil y lo dejaron abandonado en el sector de Visión Colombia, mientras escapaban a toda velocidad por las vías cercanas. Desesperado, el conductor logró pedir ayuda y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.

Capturan a delincuentes que huían con un vehículo robado en Bogotá

Gracias a la reacción de los uniformados de la Estación de Policía Kennedy, se activó el plan candado para evitar la huida de los delincuentes.

Tras varios minutos de patrullaje, los agentes lograron ubicar el carro en movimiento sobre la carrera 78 con calle 8B, donde interceptaron el vehículo y capturaron a sus tres ocupantes.

Durante el procedimiento, la Policía encontró dentro del carro el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el robo. El vehículo fue recuperado y devuelto a su propietario tras ser inspeccionado.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.