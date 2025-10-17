CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Sujetos encañonaron a conductor de app y le robaron su carro: los atraparon cuando huían en Bogotá

Dos hombres y una mujer fueron los capturados en flagrancia por la Policía.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
11:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un nuevo caso de inseguridad y violencia, tres personas, dos hombres y una mujer, fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de robar un carro de plataforma digital y abandonar a su conductor en una zona apartada.

Sorprenden jugando fútbol al hombre que por celos asesinó a su amigo hincha del Santa Fe
RELACIONADO

Sorprenden jugando fútbol al hombre que por celos asesinó a su amigo hincha del Santa Fe

Sujetos encañonaron a conductor de app y le robaron el carro en Bogotá

El episodio comenzó cuando un conductor de aplicación aceptó un servicio solicitado por tres pasajeros en el barrio Castilla, al occidente de Bogotá.

Durante el trayecto, los supuestos usuarios cambiaron su comportamiento y, en cuestión de minutos, pasaron de aparentar ser pasajeros comunes a amenazar al conductor con un arma de fuego, obligándolo a detener el vehículo bajo amenazas de muerte.

Los tres asaltantes lo despojaron del automóvil y lo dejaron abandonado en el sector de Visión Colombia, mientras escapaban a toda velocidad por las vías cercanas. Desesperado, el conductor logró pedir ayuda y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.

Capturan a delincuentes que huían con un vehículo robado en Bogotá

Gracias a la reacción de los uniformados de la Estación de Policía Kennedy, se activó el plan candado para evitar la huida de los delincuentes.

VIDEO | Momento exacto en el que cabecilla del Tren de Aragua se lanza desde un sexto piso para no ser capturado
RELACIONADO

VIDEO | Momento exacto en el que cabecilla del Tren de Aragua se lanza desde un sexto piso para no ser capturado

Tras varios minutos de patrullaje, los agentes lograron ubicar el carro en movimiento sobre la carrera 78 con calle 8B, donde interceptaron el vehículo y capturaron a sus tres ocupantes.

Durante el procedimiento, la Policía encontró dentro del carro el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el robo. El vehículo fue recuperado y devuelto a su propietario tras ser inspeccionado.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Secretaría de planeación y esposa de reconocido senador del Pacto Histórico, falleció en accidente de tránsito

Bogotá

Detalles inéditos sobre la búsqueda de Ayelén Páez: redes sociales serían pista clave

Artistas

"Se escucharon un montón de gritos": se reveló la última llamada que tuvo Baby Demoni antes de su muerte

Otras Noticias

América de Cali

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

El cuadro escarlata hace parte de los equipos invitados en un torneo de pretemporada que se disputará en Brasil para el 2026.

Dian

Gobierno hace duro llamado contra deudores en el país: tendrán duras consecuencias con sus finanzas

Estas son las afectaciones que tendrán los colombianos con deudas.

Suecia

¿Qué tipos de aviones Gripen han existido? Estas son las ventajas del modelo más reciente

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri lanzó sorprendente 'elogio' sobre Yina Calderón y dejó a todo el mundo en shock: ¿qué dijo?

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos