CANAL RCN
Colombia

Demanda en la Corte Constitucional advierte graves efectos del decreto de emergencia económica

El documento radicado en el alto tribunal cuestiona el uso de poderes excepcionales y advierte riesgo de impuestos sin Congreso.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 14 de 2026
02:43 p. m.
La emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro fue demandada formalmente ante la Corte Constitucional como un recurso que buscaría tumbar el decreto.

El documento expone que el Gobierno Nacional estaría utilizando una figura de excepción para eludir los controles propios de una democracia representativa.

De acuerdo con el abogado David Cote, la medida no responde a una situación imprevisible o catastrófica, como lo exige la Constitución, sino a una estrategia política para imponer decisiones económicas sin el debate del Congreso. En su criterio, el Ejecutivo habría cruzado una línea peligrosa al recurrir a facultades extraordinarias para intervenir directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

¿El decreto de emergencia economía podría caerse?

La demanda sostiene que la emergencia económica no cumple con los criterios de necesidad, urgencia y excepcionalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional.

Para Cote, el decreto no atiende una crisis sobreviniente, sino que intenta corregir problemas derivados de decisiones previas del propio Gobierno:

Las emergencias son para catástrofes imprevisibles, no para tapar la mala gestión o los errores de cálculo del Ejecutivo. Lo que estamos viendo es un intento de legislar por la puerta de atrás, aprovechando que el Congreso y las Cortes estaban en receso.

Uno de los puntos más sensibles del recurso es la denuncia de que el decreto habría sido expedido estratégicamente durante la vacancia judicial y legislativa, lo que, según el demandante, reduciría la capacidad de reacción institucional y el debate público frente a medidas con impacto tributario.

¿Reformas fiscales sin Congreso, a través de la emergencia económica?

El eje central de la controversia gira en torno a una pregunta de fondo: ¿Puede el presidente asumir facultades extraordinarias para crear o modificar cargas económicas sin pasar por el Congreso?

“No se gobierna a decretazos”, dijo el abogado, al advertir que la emergencia económica podría convertirse en una herramienta para imponer reformas fiscales sin control político efectivo.

Desde su perspectiva, el uso reiterado de este tipo de figuras excepcionales debilita el papel del Legislativo y concentra el poder en el Ejecutivo.

La Corte Constitucional, que ya ha marcado límites claros en anteriores estados de excepción, deberá evaluar si en este caso se cumplen las condiciones constitucionales o si, por el contrario, se trata de un uso desproporcionado de una herramienta pensada para situaciones extremas.

