Senador Carlos Motoa denuncia a ministros por no responder citación sobre emergencia económica

El senador Carlos Fernando Motoa Solarte presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra los ministros del Gobierno nacional por no haber respondido dentro del plazo legal los cuestionarios enviados en el marco del control político a la emergencia económica y social decretada por el Ejecutivo.

Presentan queja contra ministros del Gobierno

Según lo expuesto en el documento dirigido al procurador Gregorio Eljach, el pasado 26 de diciembre de 2025 el Senado aprobó una proposición para citar a todos los ministros y adelantar, con carácter urgente, un debate público sobre los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia y las alternativas para atender la situación.

Ese mismo día, la Secretaría del Senado notificó oficialmente a los integrantes del gabinete y les remitió un cuestionario escrito, el cual debía ser respondido dentro de los cinco días siguientes, conforme lo establece la Constitución y la ley.

Sin embargo, el congresista afirmó que, pese a estar vencidos los plazos, ningún ministro ha entregado respuestas de fondo, completas y oportunas, lo que, a su juicio, constituye una vulneración directa a la función de control político que ejerce el Congreso de la República.

“No obstante lo anterior y a pesar de que los términos legales previstos para el efecto se encuentran vencidos, a la fecha no he recibido respuesta de fondo, completa, clara y oportuna de parte de los citados”, se lee en el documento.

La queja disciplinaria fue interpuesta contra 19 ministros, entre ellos los titulares de las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Defensa, Salud, Trabajo, Minas, Educación, Ambiente, Transporte, TIC, Cultura, Deporte, Ciencia, Agricultura, Comercio, Vivienda e Igualdad, por una presunta infracción al régimen disciplinario.

Motoa sostiene que la conducta de los funcionarios podría configurar una falta disciplinaria, ya que la ley obliga a los ministros a suministrar al Congreso la información requerida dentro de los términos establecidos, especialmente cuando se trata de evaluar decisiones tan trascendentales como una declaratoria de emergencia económica.

Además de la queja ante la Procuraduría, el senador informó que presentó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso, con el fin de que se convoque a la mayor brevedad una sesión de debate de control político en la que el Gobierno explique los fundamentos, alcances y consecuencias de la emergencia decretada.