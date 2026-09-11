Revelan la causa de por qué no se pudo realizar la audiencia de Zulma Guzmán

En horas de la mañana de este lunes 9 de noviembre, se supo que finalmente la audiencia de Zulma Guzmán no se pudo realizar porque no la conectaron desde Londres.

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Así las cosas, la diligencia se va a reprogramar, pero aún no hay fecha. La Fiscalía primero quiere confirmar el día para que se haga la conexión sin inconvenientes con Reino Unido.

Audiencia se reprogramará

El caso contra Guzmán parte de lo ocurrido el 4 de abril de 2025. Aquel día, enviaron un paquete de frambuesas con chocolate a una vivienda en el norte de Bogotá. El producto fue consumido por dos menores de edad.

Sin embargo, las frambuesas estaban contaminadas con talio, un químico no tan común que hasta en pequeñas dosis termina siendo mortal. Ambas niñas fallecieron.

A medida que fueron pasando los días, las investigaciones se centraron en el origen del talio y todo apuntó a un solo camino, el de Guzmán. Una de las pistas fue que la vivienda a la que llegaron las frambuesas era la de Juan de Bedout, quien había conocido a la mujer.

Cronología del caso de las frambuesas con talio

El 16 de diciembre, más de ocho meses después, se dio la que, hasta el momento, ha sido la noticia más importante del caso: Guzmán fue ubicada en inmediaciones del río Támesis en Londres. Para ese momento, ya había alerta de Interpol para capturarla.

Las investigaciones han permitido conocer detalles escabrosos. Por ejemplo, luego del fallecimiento de las menores, ella habría huido por todo el mundo, pasando por Argentina, Brasil y España hasta llegar a suelo británico.

Asimismo, las autoridades inspeccionaron el casillero de Guzmán en el Club el Nogal, norte de Bogotá; y efectivamente se hallaron restos de talio. También se supo que, junto a las dos niñas, al menos seis personas habrían sido envenenadas con talio. Esto, en fechas distintas.

Uno de estos, por ejemplo, se habría dado el 5 de abril y bajo el mismo modus operandi: con la presunta complicidad de terceros, tales como Zenaida Pava.