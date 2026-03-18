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Exclusivo: Fiscalía confirma que la esposa de Juan de Bedout también fue envenenada con talio

Noticias RCN conoció que se confirmó que Alicia Graham, mamá de una de las niñas que murió por las frambuesas, también consumió talio años atrás.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
08:05 p. m.
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El caso de Zulma Guzmán y el talio parecer ser más turbio a medida que se conocen más detalles escabrosos. Lo ocurrido el 3 de abril de 2025 abrió la puerta a lo que parece ser el comportamiento de una asesina serial.

El presunto tercer intento de envenenamiento con talio de Zulma Guzmán: fechas y nombres clave
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Dos menores de edad fallecieron tras consumir unas frambuesas que estaban contaminadas con talio, sustancia altamente peligrosa inclusive en proporciones bajas.

¿Cuándo y cómo ocurrieron los tres envenenamientos?

El caso hizo eco y con el paso de los meses, la atención se centró en Guzmán como la principal sospechosa. Las autoridades la ubicaron hasta el río Támesis de Londres, desde donde se espera se efectué la extradición.

Este no habría sido el único caso. Noticias RCN reveló otros dos en los que hubo el mismo operandi. Al parecer, Guzmán tenía una cómplice: su amiga Zenaida Pava. Ella habría sido la encargada de contactar a los mensajeros y enviar los paquetes contaminados.

Las pesquisas revelaron que el 8 de enero de 2025, habría intentado envenenar a Elvira María Restrepo con chocolates contaminados de talio. Habría utilizado la fachada de un supuesto regalo de egresados.

¿Quién era Alicia Graham?

El tercer envío presuntamente se dio un par de días después del caso de las menores, el 5 de abril. La víctima habría sido Catalina Ramírez, quien no recibió el paquete porque no se encontraba en el edificio.

Estos son los chocolates con talio con los que Zulma Guzmán habría hecho un segundo envío
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Noticias RCN conoció en exclusiva la audiencia de la Fiscalía, donde se confirmó que la mamá de una de las niñas envenenadas con talio fue víctima de intoxicación con la misma sustancia. Ella falleció en 2020.

En la audiencia reservada, se habló acerca de la muerte de Alicia Graham Sardi, quien fue esposa de Juan de Bedout, el papá de una de las menores. Efectivamente, ella también fue víctima de la mortal sustancia.

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