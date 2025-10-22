Denuncian a Petro ante la CPI por supuestos nexos con narcotráfico, alianzas con el régimen de Maduro y más

Un proceso de carácter internacional comenzó a moverse en contra del presidente Gustavo Petro, luego de que el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, radicara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que lo señala por presunta acción u omisión en delitos como narcotráfico, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos.

El exfuncionario aseguró que en Colombia no han existido avances en los procesos que buscan investigar estos hechos, pues permanecen estancados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Denuncian a Petro ante la Corte Penal Internacional

Wilson Ruiz confirmó que su denuncia fue admitida por la Corte Penal Internacional y que, hace pocos días, presentó una ampliación del documento dirigida al fiscal Karim Khan, en la cual incluyó nuevos hechos que, según su criterio, comprometerían la responsabilidad del jefe de Estado en graves irregularidades.

El escrito señala de manera puntual las negociaciones del Gobierno con bandas criminales, citando como ejemplo el polémico episodio conocido como el “Tarimazo” en Medellín, así como el “pacto de la Picota”.

También hizo referencia a lo que considera una relación de cooperación o alianza con el régimen de Nicolás Maduro, además de mencionar hechos de violencia ocurridos durante el actual gobierno, como masacres, asesinatos de líderes sociales y el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

¿Por qué denunciaron a Petro ante la Corte Penal Internacional?

El exministro enfatizó en que su denuncia busca que la Corte Penal Internacional investigue los hechos con independencia, ante la falta de resultados dentro del sistema judicial.

Según sus palabras, “estos procesos no se han abierto camino en el país y por eso aquí se abre paso la justicia internacional”.

La ampliación de la denuncia fue radicada directamente ante el fiscal Karim Khan, quien deberá evaluar si los elementos aportados constituyen base suficiente para abrir una investigación formal en el marco del Estatuto de Roma, tratado que regula la actuación de la CPI frente a delitos graves de competencia internacional.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni la Casa de Nariño se han pronunciado oficialmente sobre esta denuncia ni sobre su ampliación.