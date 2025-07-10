Denuncian al ministro de Defensa por presunta corrupción en el tema de los helicópteros MI-17

Radicaron ante la Fiscalía la primera denuncia por presunta corrupción contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez, y el actual jefe de cartera, Pedro Sánchez; por el tema de los helicópteros MI-17. También está incluida la empresa Vertol Systems Company.

El tema de la flota de helicópteros en las Fuerzas Militares ha dado de qué hablar. En 2024, hubo eco por aquellos que estaban varados. El mantenimiento no se había llevado a cabo por el conflicto de Rusia (de allí provienen) con Ucrania.

Incumplimiento en el mantenimiento y riesgo de pérdidas millonarias

Sin embargo, la buena noticia llegó a finales del año pasado. El Gobierno firmó con Vertol Systems Company, empresa estadounidense, el contrato 012-2024 para el mantenimiento, por un total de 32 millones de dólares.

No obstante, el propio Ministerio de Defensa alertó que, si bien se cumplió con la entrega de tres helicópteros que volvieron a operar en junio, había retrasos serios en el mantenimiento.

RELACIONADO Contraloría advierte posible pérdida millonaria en contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército

A esto hay que sumarle la información revelada por la Contraloría. Advirtió un riesgo en el patrimonio del Estado correspondiente a la posible pérdida de gran parte del anticipo, el cual fue de la mitad. Hasta el momento, el avance del mantenimiento es del 8% y el contrato vence el 15 de noviembre, en poco más de un mes.

Asimismo, un hallazgo grave es que, al parecer, la empresa contratista (en este caso, Vertol), no acreditó experiencia técnica ni capacidad financiera para llevar a cabo esta actividad. Esto, entonces, habría sido un problema que se tuvo que revisar en la contratación.

Denuncian a Sánchez, Velásquez y Vertol

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia denunció al ministro, al exministro y a la compañía. “Pone en evidencia serias irregularidades en el proceso contractual, y su ejecución financiera. Así mismo, como en la fallida ejecución del cuantioso y estratégico objeto contractual”, sostuvo el demandante.

De acuerdo con la red, el contrato presuntamente fue modificado luego de la firma. Los cambios entonces habrían sido aumentar el plazo para que Vertol presentara la póliza (modificación que se habría hecho cinco veces consecutivas) y en la entrega de los 16 millones de dólares de anticipo (84 mil millones de pesos aproximadamente), a pesar de que el mantenimiento no había avanzado.