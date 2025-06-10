¿Qué hay detrás de la polémica con los helicópteros MI-17? Ejército ya había advertido incumplimientos

Noticias RCN conoció el informe en el que el Ejército Nacional advertía al Ministerio de Defensa sobre los múltiples incumplimientos en el contrato para hacer mantenimiento a los helicópteros MI-17.

La empresa que está envuelta en esta polémica se llama Vertol System, que firmó el contrato con el Ministerio de Defensa en diciembre de 2024 y que podría enfrentar múltiples consecuencias por los incumplimientos de lo que se debía ejecutar.

RELACIONADO Contraloría advierte posible pérdida millonaria en contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército

En un documento de 86 páginas, firmado por el teniente coronel Óscar Ortega, de la Aviación del Ejército, se señala que uno de los tantos problemas tiene que ver con la fecha de la póliza que evitaría el detrimento patrimonial, la cual coincide con la fecha de terminación del contrato.

Los detalles del polémico contrato de los MI-17

El pliego emite los conceptos técnicos para dar paso a la declaratoria de incumplimiento del contrato con Vertol System:

“Por medio del presente documento me permito solicitar que bajo el marco de sus competencias se dé inicio al trámite administrativo señalado por el legislador para lograr la declaratoria de incumplimiento durante la etapa de ejecución del contrato”, señala el documento.

El documento data del 28 de agosto de 2025, cuando ya se había emitido un anticipo del 50 % del contrato, lo equivalente a 16 millones de dólares.

Entre tantas especificaciones técnicas hay plazo de entrega hasta el 15 de noviembre de 6 requerimientos, entre los que se nombran:

El overhaul de los MI-17

La extensión del servicio de tres MI-17

El mantenimiento de motores

El overhaul de componentes (piezas)

La adquisición de repuestos

A la fecha solo ha habido cumplimiento de mantenimiento parcial de tres helicópteros, pero el overhaul de los otros tres MI-17 no se ha cumplido.

Lo grave del asunto, es que las pólizas que podrían responder para evitar un detrimento patrimonial vencen en la misma fecha que se da por terminado el contrato, es decir, el 15 de noviembre.

¿Qué dice el contratista y el Mindefensa?

El contratista tiene una postura muy diferente a la del Ministerio de Defensa, pues asegura que ya se cumplió con el 80 % del contrato, y que el faltante se debe a presuntas negligencias de la cartera, como el retiro de los repuestos que están en la zona franca y no en los hangares militares.

El pasado mes de abril, el contratista, que no ha cumplido con el cronograma, entregó una nueva factura por 7 millones de dólares.

Por su parte, el ministro de Defensa se ha mostrado preocupado por lo que podría pasar con el contrato y confirmó que sí hay riesgo de que se incumpla totalmente el mantenimiento de los MI-17.

Aseguró que también no hay otra flotilla que pueda asumir las tareas de los MI-17, por lo que las fuerzas militares deberán mantener el desarrollo de sus tareas con la flotilla Black Hawk.