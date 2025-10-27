Estudiantes en Buenaventura estarían siendo desalojados por millonarias deudas en los predios

Estudiantes de Buenaventura están viviendo un calvario tras ser desalojados constantemente de predios alquilados en donde están ubicadas algunas sedes de colegios públicos, pero que tienen saldos en mora.

Al parecer, los recursos para el pago del alquiler presentan demoras, por lo que los menores tendrían que afrontar la situación de no tener clases. Una de las instituciones en el ojo del huracán es la sede Bahía del colegio Las Américas, que tendría una deuda de 320 millones de pesos, la cual es responsabilidad de la alcaldía al propietario del inmueble.

Dos instituciones en el ojo de la polémica

Frente a esta problemática se refirió el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEV) de Buenaventura, Víctor Murillo.

“Es lamentable lo que pasa porque esta situación es reiterativa. Los dueños de esos predios prácticamente desalojan a los estudiantes, quienes terminan pagando los platos rotos de este negocio que tienen con los arrendatarios”, sostuvo.

Murillo le hizo un llamado a la administración local y al Gobierno para que se garantice el derecho de los jóvenes: “Para que se hagan las gestiones y se puedan construir nuevas sedes educativas en el distrito de Buenaventura. No podemos vernos en esta situación de arriendo y conflicto, porque los más afectados son los estudiantes”.

El llamado a las autoridades locales y nacionales

Autoridades educativas del principal puerto del Pacífico analizan este caso e indicaron que buscan prontas alternativas para mitigar la afectación contra cientos de estudiantes. Una de estas, por ejemplo, es que las instituciones públicas no deban recurrir a predios con particulares, sino que cuenten con la potestad de los mismos.

Aparte del caso del colegio Las Américas, en la institución República de Venezuela ocurre lo mismo. Si bien se había llegado a un acuerdo de pago, la realidad es que no ha sido así y la afectación, no solo persiste, sino se acrecienta.