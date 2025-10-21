Cayó alias Nigga, presunto integrante del grupo delincuencial ‘Nueva Generación’ en el Valle

En un operativo desarrollado por la Policía Nacional, fue capturado en flagrancia alias Nigga, señalado de pertenecer al grupo delincuencial común organizado ‘Nueva Generación’, con presencia en varios municipios del norte del Valle del Cauca.

Cayó alias Nigga, integrante del grupo 'Nueva generación'

La diligencia de registro y allanamiento se llevó a cabo en zona urbana del municipio de El Cairo, bajo la coordinación de la Fiscalía 29 Local URI de Cartago, y permitió la incautación de un importante arsenal de armas de fuego y municiones de diferentes calibres.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38; una subametralladora tipo UZI, calibre 9 mm, dos proveedores modificados con capacidad para 35 y 24 cartucho; 103 cartuchos calibre 9 mm, 87 cartuchos calibre 38 mm y 74 cartuchos calibre 5.56 mm.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Nigga’ operaría como un actor criminal individual al servicio de Nueva Generación, estructura vinculada a actividades ilícitas como el tráfico local de drogas y armas, así como a la comisión de homicidios selectivos en los municipios de El Cairo, Ansermanuevo, El Vergel, El Águila y zonas rurales del Distrito Especial de Cartago.

¿Quién es alias Nigga?

El capturado ya registraba antecedentes judiciales como indiciado por el delito de tráfico y porte de armas de fuego en 2024.

Con esta operación, la Policía Nacional destacó que se logró afectar de manera directa las estructuras dedicadas al tráfico de armas y estupefacientes, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la confianza de la comunidad en las instituciones encargadas del orden público en el norte del Valle.