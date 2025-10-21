CANAL RCN
Colombia

Cayó alias Nigga, presunto integrante del grupo delincuencial ‘Nueva Generación’ en el Valle

Alias Nigga operaba como un actor criminal individual al servicio de Nueva Generación, estructura vinculada a actividades ilícitas como el tráfico local de drogas y armas.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
10:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un operativo desarrollado por la Policía Nacional, fue capturado en flagrancia alias Nigga, señalado de pertenecer al grupo delincuencial común organizado ‘Nueva Generación’, con presencia en varios municipios del norte del Valle del Cauca.

Brutal ataque a trabajador que fue a cortar la luz: lo golpearon con palos en Barranquilla
RELACIONADO

Brutal ataque a trabajador que fue a cortar la luz: lo golpearon con palos en Barranquilla

Cayó alias Nigga, integrante del grupo 'Nueva generación'

La diligencia de registro y allanamiento se llevó a cabo en zona urbana del municipio de El Cairo, bajo la coordinación de la Fiscalía 29 Local URI de Cartago, y permitió la incautación de un importante arsenal de armas de fuego y municiones de diferentes calibres.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38; una subametralladora tipo UZI, calibre 9 mm, dos proveedores modificados con capacidad para 35 y 24 cartucho; 103 cartuchos calibre 9 mm, 87 cartuchos calibre 38 mm y 74 cartuchos calibre 5.56 mm.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Nigga’ operaría como un actor criminal individual al servicio de Nueva Generación, estructura vinculada a actividades ilícitas como el tráfico local de drogas y armas, así como a la comisión de homicidios selectivos en los municipios de El Cairo, Ansermanuevo, El Vergel, El Águila y zonas rurales del Distrito Especial de Cartago.

¿Quién es alias Nigga?

El capturado ya registraba antecedentes judiciales como indiciado por el delito de tráfico y porte de armas de fuego en 2024.

Video | Falso vigilante atraca bus intermunicipal en la autopista Sur: pasajeros en pánico
RELACIONADO

Video | Falso vigilante atraca bus intermunicipal en la autopista Sur: pasajeros en pánico

Con esta operación, la Policía Nacional destacó que se logró afectar de manera directa las estructuras dedicadas al tráfico de armas y estupefacientes, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la confianza de la comunidad en las instituciones encargadas del orden público en el norte del Valle.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Policía Nacional

Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo

Álvaro Uribe

“El presidente sigue atacando los poderes”: director del ICP sobre lo que dijo el mandatario del caso Uribe

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Expertos definen la ración máxima de carne roja para reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado

Movistar confirmó su decisión de última hora sobre Nairo Quintana en un comunicado oficial. El equipo español definió el futuro del ciclista colombiano y sorprendió a sus seguidores.

Brasil

Condenan a hasta 17 años de prisión a siete participantes en el intento de golpe de Bolsonaro

WhatsApp

WhatsApp impondrá límites de mensajes y algunos usuarios podrían perder la función de envío

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025