Juez dejó en libertad a 16 integrantes de peligrosa banda dedicada a extorsión carcelaria

Una operación de las autoridades dejó al descubierto la que sería la red de extorsión carcelaria más poderosa del país, conocida como 'Los Bautistas'. En total, 39 personas fueron señaladas de integrar esta estructura dedicada a extorsionar víctimas desde centros penitenciarios, utilizando múltiples modalidades de engaño y chantaje.

Sin embargo, tras la audiencia correspondiente, un juez ordenó la libertad de 16 de los capturados, pese a que la Fiscalía aseguró contar con múltiples pruebas en su contra.

El modus operandi de 'Los Bautistas'

De acuerdo con la investigación, esta banda de extorsión operaba principalmente desde las cárceles y exigía sumas de dinero que iban desde un millón hasta cinco millones de pesos en los casos más básicos.

No obstante, las autoridades señalaron que, tras analizar el perfil de algunas víctimas, las exigencias podían escalar hasta montos de 50 o incluso 100 millones de pesos.

Presuntamente creaban perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por mujeres para captar la atención de sus víctimas. Una vez establecido el contacto, solicitaban dinero a cambio de no publicar supuestas fotos íntimas, configurando un esquema de extorsión digital.

La razón para dejar en libertad a los presuntos integrantes de 'Los Bautistas'

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó su acusación con elementos como transacciones financieras, registros de ingresos a cárceles y evidencias de contacto entre los detenidos. Estos datos buscaban demostrar la participación coordinada de los presuntos integrantes en la red de extorsión que operaba desde los centros penitenciarios.

Pese a la sustentación presentada por la Fiscalía, la juez del caso concluyó que, para algunos de los implicados, "no existía la mínima inferencia de participación en los hechos investigados".

En su análisis, señaló que ciertas visitas carcelarias correspondían a personas ajenas a la investigación y que no se evidenciaba una "posible participación ni una concertación previa o concomitante en el plan común" de la organización criminal.

Como resultado de esta decisión judicial, 16 de los capturados quedaron en libertad, mientras que 17 fueron enviados a la cárcel y cinco recibieron medida de casa por cárcel.