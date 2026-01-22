Capturan a 3 personas en Medellín por extorsión durante operativos en San Javier y Laureles
Según información, las autoridades interceptaron a los sujetos que se movilizaban en motocicleta mientras intimidaban a integrantes del sector.
En desarrollo de operaciones, la Policía Nacional capturó en flagrancia a tres personas señaladas de extorsión durante dos operativos realizados en la zona centroccidental de Medellín, específicamente en las comunas de San Javier y Laureles.
El primer procedimiento se llevó a cabo en la comuna de San Javier, donde fueron detenidos dos hombres de 27 y 36 años que, según las autoridades, estarían realizando exigencias económicas a comerciantes del barrio Juan XXIII.
La operación se activó tras una alerta ciudadana recibida a través de la línea de emergencia 123, en la que se informó sobre la presencia de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta mientras intimidaban a integrantes del sector comercial.
Gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia, los uniformados lograron interceptar a los sospechosos y efectuar las capturas.
Durante el procedimiento se incautaron 300 mil pesos en efectivo, que serían producto de la extorsión, y se inmovilizó la motocicleta presuntamente utilizada para cometer el delito.
El segundo operativo se desarrolló en la comuna de Laureles, donde la comunidad alertó a las autoridades sobre un hombre que estaría exigiendo dinero a un establecimiento comercial.
Con base en la información suministrada, los policías lograron interceptar a un sujeto que coincidía con las características descritas, concretando su captura en flagrancia.
En esta intervención fue incautado un teléfono celular, el cual será sometido a análisis forense para determinar si existe relación con otros hechos delictivos.
Asimismo, fue inmovilizada la motocicleta utilizada para facilitar la actividad ilegal.
Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán comparecer ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación judicial.