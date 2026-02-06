Denuncian fiestas hasta el amanecer en Chapinero: habría complicidad del bar implicado en el caso de Jaime Moreno

Una discusión se desató en la localidad de Chapinero, en Bogotá, tras denuncias por la realización de fiestas continuas y masivas en el Parque Lourdes, las cuales, según ediles y concejales, se estarían llevando a cabo cada ocho o quince días y hasta altas horas de la madrugada.

Las denuncias apuntan a una presunta relación entre estos eventos y el bar Before, establecimiento que ya habría sido sancionado, y a la participación de la congresista María del Mar Pizarro, lo que ha generado cuestionamientos por posibles conflictos de intereses y por el uso del espacio público en un contexto preelectoral.

Denuncian fiestas hasta el amanecer en el Parque Lourdes en Chapinero

La edil de Chapinero, María Paz Buitrago, aseguró que los vecinos están agotados por el ruido constante y por la imposibilidad de descansar.

Estamos cansados de que no nos dejen dormir. Hoy vengo a hacer una denuncia pública contra la congresista María del Mar Pizarro, que cogió a Chapinero de fiesta. Cada 8 o 15 días arma fiestas gigantes a cielo abierto, como en el Parque Lourdes, hasta las 3 o 4 de la mañana.

Según Buitrago, estas actividades se estarían realizando en conjunto con el bar Before, el mismo lugar donde fue visto por última vez Jaime Moreno, el joven que murió el 31 de octubre, durante Halloween.

La edil insistió en que se trata de un establecimiento ya sancionado, y advirtió que mientras los vecinos no pueden dormir, la convivencia se deteriora y la salud mental de la comunidad se ve afectada.

Fiestas estarían siendo utilizadas para hacer política en Chapinero

La edil también señaló que, además del ruido, estos espacios estarían siendo utilizados para politizar la localidad, vinculando las fiestas a actividades del Pacto Histórico.

El poder político no puede usarse para pasar por encima de la ley ni de los derechos de las personas. Chapinero se respeta y exigimos que dejen descansar a la gente.

A la denuncia se sumó la concejal de Bogotá, Sandra Forero Ramírez, quien manifestó su respaldo y cuestionó que los eventos se presenten como “manifestaciones pacíficas”.

Forero indicó que radicó un derecho de petición ante la Alcaldía Local de Chapinero para que se explique qué permisos se han otorgado, bajo qué criterios, cuáles son los horarios autorizados y cómo se verifica su cumplimiento.

En un video, la concejal aseguró que las fiestas llegan hasta las 4 de la mañana, preguntó qué tipo de inspección, vigilancia y control se está ejerciendo y qué acciones tomará la Secretaría de Gobierno frente a lo que calificó como un atropello al bienestar y a la tranquilidad de los habitantes de Chapinero.

Además, afirmó haber radicado un incidente de desacato relacionado con el cumplimiento de la regulación laboral del bar Before, tras no recibir respuesta dentro de los plazos establecidos.

Finalmente, las denuncias dejaron en el centro del debate el uso del espacio público, la entrega de permisos para eventos nocturnos, la responsabilidad de las autoridades locales y el impacto de estas actividades en el derecho al descanso y a la convivencia.