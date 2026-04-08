Avanza el proyecto de ley que busca penalizar con cárcel la zoofilia en Colombia

Colombia avanza en materia de defensa animal ya que recientemente se aprobó, en tercer debate, el proyecto de ley que busca penalizar con cárcel y demás multas a aquellos que abusen sexualmente de los animales.

La iniciativa, a cargo de la senadora Esmeralda Hernández, busca que la zoofilia sea un delito en el Código Penal del país.

Proyecto busca que la zoofilia sea un delito en Colombia

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes del país aprobó en tercer debate el proyecto que tiene como objetivo modificar el Código Penal y prevé sanciones que también incluye prisión de 48 a 55 meses, lo que significa de 4 a 5 años, multas que oscilan entre los 30 y 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad especial de 1 a 3 años para actividades vinculadas con el manejo y cuidado de animales.

Este proyecto busca castigar a los abusadores de animales, pues, según manifestó Hernández, todos los días se dan a conocer denuncias en donde se especifican que los animales mueren a causa del acceso carnal violento.

“Estamos a un debate de que se convierta en ley de la República y hagamos justicia por los cientos de animales y denuncias que nos llegan todos los días. Los animales mueren o quedan con terribles condiciones por causa del acceso carnal violento de criminales que hoy son impunes porque el delito no existe en el derecho penal colombiano”, explicó la senadora.

El proyecto también contempla circunstancias de agravación punitiva a quienes abusen sexualmente de animales en espacio público, frente a menores de edad o los actos sean filmados con fines de distribución de contenido para adultos.

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Casos de abuso sexual contra animales en Colombia

Actualmente, la ley 2455 del 2025 contempla el abuso sexual de animales como una circunstancia de agravación punitiva que puede aumentar de la mitad a tres cuartas partes de las penas.

La ley Ángel explica que quien maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.