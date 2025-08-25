Denuncian nueva ubicación para los "pinchallantas" en Bogotá: hay un nuevo modus operandi

Regresan los “pinchallantas” a Bogotá, una modalidad delictiva en la que delincuentes utilizan objetos punzantes para perforar las llantas de los vehículos y luego abordar a los conductores cuando se detienen.

Aunque este tipo de casos solía concentrarse en corredores principales como la avenida Boyacá, la calle 80 y la Ciudad de Cali, recientemente se conoció una denuncia que apunta a un nuevo sector.

Nueva ubicación para los pinchallantas en Bogotá

El hecho fue relatado por un ciudadano en un video que circula a través de Tik Tok, en el que advierte sobre la nueva ubicación utilizada por los delincuentes.

Según su testimonio, el incidente ocurrió mientras se desplazaba en sentido sur-norte por la carrera 24. Al llegar al semáforo con la calle 45, notó la cercanía sospechosa de una motocicleta.

Estaba esperando a que cambiara el semáforo, iba con mi mamá y en un momento una moto se acercó mucho al carro. Ella me dijo: ‘Esa moto casi nos pega’, pero no le prestamos atención.

Tras avanzar unos metros, comenzó a percibir que la dirección del vehículo se desviaba hacia la derecha.

Un taxi pasó y me dijo que la llanta estaba pinchada, pero justo después pasó un señor en una camioneta que nos dijo: ‘No vayan a parar'.

Sin embargo, dos cuadras más adelante, la situación se volvió insostenible: la llanta estaba completamente sin aire.

El conductor buscó un punto seguro y se detuvo para revisar el neumático.

Me bajé y lo primero que vi fue la llanta totalmente en el piso. Era una llanta nueva, no tenía ni 10 días de comprada.

En medio de la revisión, un hombre apareció ofreciéndole ayuda para cambiar la llanta. El ofrecimiento levantó sospechas, especialmente porque, al preguntarle por la ubicación de su montallantas, el sujeto no respondió de manera clara.

El ciudadano decidió no aceptar la ayuda y, al retirar la llanta afectada, descubrió el elemento que había causado el daño. Se trataba de un dispositivo diseñado para provocar la pérdida total de aire en poco tiempo.

La confirmación llegó al día siguiente, cuando en el taller corroboraron que el objeto encontrado era similar a los empleados en la modalidad de pinchallantas que circula en videos de redes sociales.

Me acordé de lo que había visto en TikTok sobre estos casos y todo empezó a tener sentido.

¿En dónde se están reportando nuevos casos de "pinchallantas"?

Este incidente es nuevo, ya que hasta ahora, no se habían reportado casos en esta ubicación: la intersección de la carrera 24 con calle 45, cerca de Galerías y el Parkway.