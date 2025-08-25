CANAL RCN
Colombia

Denuncian nueva ubicación para los "pinchallantas" en Bogotá: hay un nuevo modus operandi

Un conductor expuso cómo terminó con la llanta destruida. La ubicación no había sido reportada antes y se suma a la lista de sectores en riesgo.

Pinchallantas
Foto: Secretaría de Seguridad

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
02:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Regresan los “pinchallantas” a Bogotá, una modalidad delictiva en la que delincuentes utilizan objetos punzantes para perforar las llantas de los vehículos y luego abordar a los conductores cuando se detienen.

Revelan la verdadera causa detrás del colapso total en Transmilenio: ¿qué pasó?
RELACIONADO

Revelan la verdadera causa detrás del colapso total en Transmilenio: ¿qué pasó?

Aunque este tipo de casos solía concentrarse en corredores principales como la avenida Boyacá, la calle 80 y la Ciudad de Cali, recientemente se conoció una denuncia que apunta a un nuevo sector.

Nueva ubicación para los pinchallantas en Bogotá

El hecho fue relatado por un ciudadano en un video que circula a través de Tik Tok, en el que advierte sobre la nueva ubicación utilizada por los delincuentes.

Según su testimonio, el incidente ocurrió mientras se desplazaba en sentido sur-norte por la carrera 24. Al llegar al semáforo con la calle 45, notó la cercanía sospechosa de una motocicleta.

Estaba esperando a que cambiara el semáforo, iba con mi mamá y en un momento una moto se acercó mucho al carro. Ella me dijo: ‘Esa moto casi nos pega’, pero no le prestamos atención.

Tras avanzar unos metros, comenzó a percibir que la dirección del vehículo se desviaba hacia la derecha.

Un taxi pasó y me dijo que la llanta estaba pinchada, pero justo después pasó un señor en una camioneta que nos dijo: ‘No vayan a parar'.

Sin embargo, dos cuadras más adelante, la situación se volvió insostenible: la llanta estaba completamente sin aire.

El conductor buscó un punto seguro y se detuvo para revisar el neumático.

Me bajé y lo primero que vi fue la llanta totalmente en el piso. Era una llanta nueva, no tenía ni 10 días de comprada.

VIDEO | Mujer propinó brutal golpiza a un joven tras presunto acoso sexual en Transmilenio
RELACIONADO

VIDEO | Mujer propinó brutal golpiza a un joven tras presunto acoso sexual en Transmilenio

En medio de la revisión, un hombre apareció ofreciéndole ayuda para cambiar la llanta. El ofrecimiento levantó sospechas, especialmente porque, al preguntarle por la ubicación de su montallantas, el sujeto no respondió de manera clara.

El ciudadano decidió no aceptar la ayuda y, al retirar la llanta afectada, descubrió el elemento que había causado el daño. Se trataba de un dispositivo diseñado para provocar la pérdida total de aire en poco tiempo.

La confirmación llegó al día siguiente, cuando en el taller corroboraron que el objeto encontrado era similar a los empleados en la modalidad de pinchallantas que circula en videos de redes sociales.

Me acordé de lo que había visto en TikTok sobre estos casos y todo empezó a tener sentido.

¿En dónde se están reportando nuevos casos de "pinchallantas"?

Este incidente es nuevo, ya que hasta ahora, no se habían reportado casos en esta ubicación: la intersección de la carrera 24 con calle 45, cerca de Galerías y el Parkway.

Por eso hago este video, para que tengan cuidado en los alrededores de esta ubicación, porque ningún video de pinchallantas que haya visto la mencionaba. Les recuerdo: es la carrera 24 con calle 45, más o menos por Galerías, también cerca del Parkway.

Comerciante bogotana fue torturada y asesinada en exclusivo barrio turístico de Cartagena: esto se sabe
RELACIONADO

Comerciante bogotana fue torturada y asesinada en exclusivo barrio turístico de Cartagena: esto se sabe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

"Indignante": captan a caballo cargando carreta llena de materiales en La Plata, Huila

Disidencias de las Farc

Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi

Valle del Cauca

Máxima alerta en Valle del Cauca por graves amenazas a políticos: ¿Disidencias y crimen transnacional?

Otras Noticias

El Salvador

Kilmar Ábrego fue otra vez detenido en EE. UU. y será deportado a un inesperado país

El salvadoreño que fue deportado a El Salvador y que regresó a Estados Unidos fue detenido y será llevado a este país.

Secretaria de Movilidad

Las únicas zonas de Bogotá donde es permitido andar a 60 km/h: vehículos que aplican

En Bogotá, solo ciertos vehículos pueden circular a 60 km/h y únicamente en corredores específicos autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Millonarios

Hernán Torres prepara su debut con Millonarios: así fue su primer entrenamiento

Artistas

"Se nos acabó el interés": Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aclararon de una vez por todas su situación sentimental

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas