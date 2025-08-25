CANAL RCN
Revelan la verdadera causa detrás del colapso total en Transmilenio: ¿qué pasó?

El hecho desató caos en toda la ciudad y reavivó la discusión sobre la fragilidad del sistema.

agosto 25 de 2025
01:53 p. m.
Bogotá amaneció en medio del caos este lunes 25 de agosto. Miles de ciudadanos quedaron atrapados en estaciones saturadas, otros caminaron por horas para llegar a sus destinos, y el tráfico colapsó en varias de las principales vías de la capital. Pero, ¿qué fue lo que pasó?

Según la gerente general de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, la causa fue un solo bus de Transmilenio con fallas mecánicas que, en cuestión de minutos, provocó un efecto dominó que dejó a la ciudad prácticamente paralizada durante la mañana.

La crisis se registró en la calle 72 con avenida Caracas, uno de los puntos más críticos del sistema, donde la movilidad ya se encuentra limitada por las obras de la primera línea del Metro.

¿Por qué Transmilenio colapsó?

La gerente general reconoció la magnitud de la contingencia y explicó qué ocurrió:

Desde TransMilenio ofrecemos sinceras disculpas a todas las usuarias y usuarios que se vieron afectados por la contingencia que tuvimos hoy (…). Lamentablemente tuvimos una falla mecánica en uno de nuestros buses articulados que bloqueó el paso total en un sentido de la troncal Caracas.

Ella detalló que el operativo para remover el vehículo se complicó debido a las restricciones que imponen las obras del Metro.

Este punto es bastante crítico en el sistema y adicionalmente tenemos la obra de la primera línea del Metro de Bogotá, que nos impone algunas restricciones adicionales en la operación y por eso fue difícil que llegara la grúa.

¿Por qué se demoraron tanto en normalizar la operación de Transmilenio?

El caos se prolongó porque la grúa encargada de retirar el bus también quedó atrapada en la congestión generada.

Le dimos prioridad, acompañamos con Policía para que pudiera llegar más rápido, sin embargo, se demoró cerca de 3 horas en llegar a mover el bus que se encontraba varado bloqueando el paso en este punto.

Mientras tanto, las estaciones se llenaron al máximo de su capacidad. Usuarios reportaron filas interminables, personas que decidieron saltar torniquetes para salir y quienes, tras pagar el pasaje de $3.250, descubrieron que no podrían llegar a su destino.

La indignación creció entre los ciudadanos que perdieron citas médicas, llegaron tarde al trabajo o no pudieron asistir a clases. Muchos reclaman una compensación, pidiendo viajes gratuitos como forma de resarcir lo sucedido.

¿Qué dicen los usuarios de Transmilenio?

Las críticas no se hicieron esperar. La concejala de Bogotá, Heidy Sánchez, lanzó una fuerte declaración cuestionando la estructura del sistema:

El chiste se cuenta solo: un bus varado de TransMilenio bastó para colapsar la Autonorte, NQS, calle 80 y Suba. Toda la ciudad de rodillas por culpa de un vehículo (…). La absurda lógica de querer sostener a Bogotá sobre ruedas que se varan recurrentemente, en vez de sobre rieles sólidos que sí garantizan capacidad, estabilidad y confiabilidad.

Finalmente, Transmilenio informó que la operación ya se normalizó y que trabajan para estabilizar las frecuencias.

