Denuncian nuevas amenazas contra candidata juvenil del Centro Democrático en Antioquia

La participación política de los jóvenes en Colombia enfrenta una creciente preocupación por la seguridad de sus candidatos, especialmente aquellos vinculados al partido Centro Democrático.

Denuncian nuevas amenazas contra jóvenes candidatos del Centro Democrático

El reciente asesinato de Yeimar Gamboa, aspirante al Consejo Municipal de Juventud en Chigorodó, ha desencadenado una serie de alertas y demandas por mayor protección para los jóvenes involucrados en la política local.

La situación se ha agravado luego de que se conocieran varias intimidaciones contra Valeria Cataño, una joven de 17 años que encabeza la lista del Centro Democrático en Don Matías.

Este nuevo caso ha elevado la preocupación entre los líderes políticos y ha generado una respuesta inmediata desde el Congreso, donde se exige una acción urgente para garantizar la seguridad de los candidatos jóvenes.

“Ya colocamos esto en conocimiento de las autoridades y espero que pronto se esclarezca de dónde provienen dichas amenazas. Esperemos que los jóvenes puedan participar en esta fiesta democrática tranquilamente y sobre todo en paz”, aseguró Jhon Jairo Berrío, representante del partido Centro Democrático.

Según denunció el representante, en varios municipios del norte y nordeste antioqueño circulan panfletos intimidatorios que buscan silenciar voces críticas y frenar procesos electorales locales.

“Estas acciones atentan directamente contra la democracia y buscan acallar la participación de los jóvenes en la construcción del futuro”, advirtió Berrío en un comunicado.

Adicionalmente, pidió a las autoridades actuar con urgencia, avanzar en las investigaciones y garantizar todas las condiciones necesarias para que las elecciones juveniles se realicen en paz, libertad y normalidad.

“Hago un llamado urgente a las autoridades competentes para que avancen con celeridad en las investigaciones, identifiquen y judicialicen a los responsables, además brinden todas las garantías necesarias para que la juventud pueda participar en un proceso democrático en paz, con libertad y en total normalidad”, indica el documento.