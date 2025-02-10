CANAL RCN
Colombia

Congresistas del Centro Democrático proponen modificaciones en procesos contra militares ante la JEP

La iniciativa fue radicada por la senadora Paloma Valencia y el representante José Jaime Uscátegui.

JEP.
JEP. Foto: JEP.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
08:07 p. m.
Este jueves fue presentado en el Congreso un acto legislativo que propone cambios sustanciales en el tratamiento que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorga a los comparecientes pertenecientes a la fuerza pública.

La radicación se realizó en compañía de diversos colectivos de víctimas del conflicto armado, en una fecha simbólica que coincide con el noveno aniversario del plebiscito de 2016, en el que el ‘No’ se impuso frente al Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc.

RELACIONADO

Paloma Valencia en Tribuna RCN: “Petro busca amedrentar a la oposición, pero no vamos a parar”

Buscan mayor participación de la Justicia Penal Militar en la JEP

La propuesta, radicada por la senadora Paloma Valencia y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, plantea una reforma constitucional que permitiría la participación activa de la Justicia Penal Militar en los procesos que involucren a miembros de la fuerza pública.

“Hoy exigimos nuevamente lo que siempre hemos pedido: que no haya criminales de lesa humanidad en el Congreso, que no haya impunidad y que exista respeto por las Fuerzas Armadas”, expresó la senadora en su cuenta de X.

Según explicó el representante Uscátegui, el objetivo es que esta jurisdicción pueda emitir conceptos en cada caso, además de habilitar la revisión de sentencias por parte de la Corte Suprema de Justicia cuando sean apeladas.

“El gobierno Santos prometió verdad, reparación y justicia para las víctimas, pero esas promesas quedaron en el vacío. Mientras las FARC recibieron curules, emisoras, proyectos y todas las garantías, el pueblo colombiano no ha recibido nada a cambio”, indicó José Jaime Uscátegui en su cuenta de X.

Otro de los puntos clave del proyecto contempla que las acciones de tutela interpuestas contra decisiones de la JEP puedan ser revisadas por la Corte Constitucional, lo que, de aprobarse, modificaría el actual esquema de control judicial sobre el tribunal transicional.

