CANAL RCN
Colombia

Líder juvenil del Centro Democrático fue asesinado en Chigorodó, Antioquia

Según Indepaz, Yeimar Gamboa recibió varios impactos de bala en el barrio El Bosque.

Foto: Centro Democrático

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
12:37 p. m.
El reconocido líder juvenil, Yeimar Gamboa Yepes, fue asesinado a disparos en el municipio de Chigorodó, Antioquia, la noche del martes 23 de septiembre. El joven era candidato al Consejo Municipal de Juventud por el partido Centro Democrático.

“Fue asesinado mientras departía con unos amigos en el barrio El Bosque, donde recibió varios disparos que le causaron la muerte. En los hechos, otra joven resultó herida y tuvo que ser atendida en un centro asistencial”, afirmó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Con el asesinato de Yeimar Gamboa, ya son 149 líderes sociales asesinados

Según el reporte de Indepaz, los grupos armados que hacen presencia en Chigorodó son el Clan del Golfo y bandas de carácter local. También informó que con el asesinato de Yeimar Gamboa ya son 149 líderes asesinados en Colombia durante 2025.

El partido Centro Democrático rechazó el asesinato del joven y exigió a las autoridades pronta investigación y justicia para que el caso no quede impune.

“Este crimen nos enluta y priva a la comunidad de un joven lleno de liderazgo y esperanza para su municipio. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros”, expresó.

CNE y Registraduría hacen llamado a las autoridades por el asesinato de Yeimar Gamboa

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, CNE, afirmó que este crimen “enluta a la democracia y priva a la comunidad de un joven lleno de liderazgo, compromiso y esperanza para el futuro de su municipio”. El CNE también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que “asuma con su deber constitucional de garantizar la seguridad y el orden público en todo el territorio”.

La Registraduría Nacional del Estado Civil también se pronunció: “Solicitamos a las autoridades competentes investigar lo ocurrido y las garantías de seguridad para un proceso electoral en paz, con pleno respeto por la vida y la integridad de nuestros jóvenes”.

