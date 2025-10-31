CANAL RCN
Colombia

Denuncian presuntas irregularidades en contratación del alumbrado público en Cali: esto se sabe

Se cree que no se cumplió con los lineamientos de la contratación pública.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
11:27 a. m.
El abogado y veedor Angello Fernando Muñoz denunció ante la Procuraduría y Fiscalía una serie de presuntas irregularidades en Emcali, la empresa de servicio público de la capital vallecaucana.

Habla el padre de la joven que murió cumpliendo un reto viral en Cali: “Aumentaron 500.000 pesos al premio”

Al parecer, hubo un acuerdo interno para entregar un alumbrado por 20 años. Sin embargo, el proceso no habría ido de la mano con la ley y; en cambio, presuntamente se efectuó sin licitación pública, ni estudios técnico-jurídicos y veeduría ciudadana.

¿No se siguieron los lineamientos de la función pública?

En la denuncia, solicitó que el gerente general de la empresa, Roger Mina, y otros altos directivos, presenten los estudios que sustentan la alianza, incluyendo detalles del modelo propuesto y las empresas que participaron en el mismo.

“Estamos ante un posible intento de privatizar un servicio esencial por la puerta de atrás, sin competencia y sin control ciudadano. Cali no puede volver a ser víctima de modelos opacos que beneficiaron a contratistas y perjudicaron a toda la ciudad”, expresó Vásquez.

¿Riesgo de detrimento patrimonial?

Se cree que hasta la fecha no se han puesto en marcha los estudios obligatorios para la alianza: “Cali no puede volver a la oscuridad ni permitir que sus servicios públicos se conviertan en negocios privados disfrazados de alianzas. La luz que necesitamos en nuestras calles debe comenzar por iluminar la gestión pública”.

Fiscalía acusa a exdirector de Función Pública y siete más por presunta corrupción en la UNGRD

De acuerdo con el veedor, la sentencia C-949 de 2001 de la Corte Constitucional apunta que “toda actuación contractual del Estado debe garantizar la transparencia, la selección objetiva y la participación ciudadana”. En pocas palabras, enfatiza en que estos acuerdos deben cumplir con la contratación pública.

Muñoz sostuvo que esta situación genera un riesgo de detrimento patrimonial y sería un caso de abuso de función pública.

