CANAL RCN
Colombia

Denuncian presuntas irregularidades en la contratación del alumbrado público en Cali

La denuncia la hizo Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.

Emcali.
Emcali. Foto: Emcali.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
02:37 p. m.
En las últimas horas, la Red de Veedurías de Colombia hizo una grave alerta. Al parecer, hubo irregularidades con respecto a la segunda fase de modernización del alumbrado público en Cali.

De acuerdo con la denuncia presentada por Pablo Bustos, presidente de la red, no se han dado a conocer los estudios previos y demás aspectos contractuales. El anuncio de la modernización de más de 100 mil luminarias lo dio Emcali.

¿En duda las más de 100.000 iluminarias?

En los planes, se contempla que el proyecto esté listo para antes del 31 de diciembre de 2027. El problema, según reveló Bustos, estaría en que se tuvieron que haber conocido los asuntos precontractuales, bajo los lineamientos que estipula la normativa.

“Este vacío informativo compromete seriamente la selección objetiva y abre la puerta a irregularidades que afectan la confianza pública”, afirmó.

Dos empresas en el ojo de la polémica

El tema no culmina ahí. Al parecer, Iluminación Tecnológica del Caribe S.A.S. estaría enfrentando una situación económica compleja, la cual se refleja en pérdidas grandes y desequilibrio financiero.

Con este panorama, no se habrían dado las garantías para que hiciera parte del millonario negocio. La red entonces le exigió a Emcali aclarar si esta información fue considerada durante el proyecto y, de ser así, cuáles habrían sido los criterios técnico-financieros para que fuera incluida.

Otra empresa en el ojo del huracán es Global Display Solutions Colombia. Tal y como la anterior, tendría una realidad económica no muy positiva. Al parecer, hubo reuniones que no fueron respaldadas con actas ni información para los otros interesados en la negociación.

Estos señalamientos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía, en aras de corroborar presuntas irregularidades. Además, la red le pidió a Emcali publicar los estudios previos, cronograma, actas internas y demás documentos.

