Denuncian presuntas maniobras irregulares en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Un documento enviado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República por la Red de Veedurías advierte sobre una posible operación irregular alrededor del contrato de concesión del acueducto y alcantarillado de Cúcuta, actualmente en manos de Aguas Kpital, y que podría ser cedido a la multinacional Veolia.

RELACIONADO Artistas de Cúcuta intentan recaudar fondos para tratamiento de fundadora de Casa de Teatro

Según la denuncia, se estaría estructurando un plan para ceder el contrato y posteriormente prorrogarlo por 10 años más, presuntamente sin cumplir los requisitos legales y en contravía de lo establecido en la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública en Colombia. El documento señala que esta eventual prórroga se daría pese a la existencia de rezagos millonarios en inversiones que, de acuerdo con la veeduría, han afectado la calidad y cobertura del servicio en la ciudad y su área metropolitana.

Señalamientos contra funcionarios y posible impacto en recursos públicos

La queja fue presentada ante la Procuraduría y la Contraloría, y también se anunció que será trasladada a la Fiscalía General de la Nación. En ella se menciona al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y al gerente de la EIS Cúcuta, Diego Mora, por una presunta “negligencia y eventual prevaricato por omisión” en el cumplimiento de sus funciones, en medio de decisiones que podrían comprometer recursos públicos.

El documento va más allá y habla de una “estrategia soterrada” que, según la veeduría, se estaría gestando desde la gerencia de la EIS Cúcuta para forzar la cesión del contrato a la multinacional francesa Veolia. La denuncia también menciona la realización de reuniones privadas en Cúcuta y Bogotá entre funcionarios públicos y actores del sector privado, lo que, de confirmarse, podría dar lugar a investigaciones disciplinarias y penales.

Entre los interrogantes que plantea la veeduría están si Veolia asumiría el valor del plan de inversiones que no se ha ejecutado, si existiría algún tipo de compensación económica a Aguas Kpital por la cesión del contrato y si los directivos de la casa matriz de Veolia en Francia conocen estas gestiones en Colombia y si estas se ajustan a sus políticas de cumplimiento.

La Red de Veedurías aseguró que su objetivo es “encender todas las alarmas posibles” para evitar un eventual detrimento patrimonial y un impacto negativo en materia ambiental y de salubridad pública en Cúcuta. Por ello, pidió la intervención urgente de los entes de control para frenar cualquier cesión irregular y garantizar que la operación del servicio público se mantenga bajo criterios de legalidad, transparencia y protección de los recursos públicos.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado de fondo sobre estas denuncias, que ahora quedan en manos de los organismos de control para su evaluación e investigación.