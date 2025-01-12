CANAL RCN
Colombia

Importantes obras en Quindío están en la cuerda floja: denuncian retrasos y graves afectaciones

A través de una veeduría, se le ha hecho seguimiento al Estadio de Calarcá, un laboratorio y un coliseo, entre otros proyectos.

Retrasos en obras de Quindío.
Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
04:56 p. m.
La Veeduría Cívica Armenia y Quindío dio a conocer una preocupante situación sobre presuntas obras que estarían inconclusas.

De acuerdo con la denuncia, una de las obras es el Estadio de Calarcá, el cual se proyectaba como una apuesta turística, pero terminó en un crítico abandono.

En materia de salud, había expectativa por el Laboratorio en El Caimo. La veeduría reveló que contó con una millonaria inversión, acabando en un caso de elefante blanco.

¿Cuáles son las obras con serios retrasos?

Otras obras con serios problemas son: el coliseo en el barrio La Patria (tiene las instalaciones destruidas) y el escenario de Juegos Nacionales y Paranacionales. Además, Salento no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, impidiendo que los ciudadanos de La Calzada y Boquía reciban el servicio.

“A estas obras inconclusas se suman denuncias y cuestionamientos sobre contratación, priorización del gasto y desorden en la gestión pública”, cuestionó la veeduría.

En aras de darle cumplimiento a las obras, se hicieron las siguientes exigencias. Primero, que la Contraloría, Procuraduría, asambleas locales, personerías y concejos se encargan de ahondar en los detalles de los contratos.

Cuestionamientos sobre iluminación al edificio de la Gobernación

También se pidió información sobre las obras con retrasos e incentivar a la ciudadanía a que esté pendiente de lo que pase. “La veeduría reitera que no se puede seguir maquillando la realidad del Quindío con luces y pantallas, mientras persisten escenarios destruidos, infraestructura social abandonada, miles de hogares viviendo en zonas de alto riesgo y deficiencias en los servicios básicos”, sostuvo.

La veeduría cuestionó que la administración local le apostó a la iluminación de la Gobernación, con un costo de más de cinco mil millones de pesos. A pesar de ser una obra importante, el resto de proyectos mencionados anteriormente no ha contado con la misma relevancia institucional.

