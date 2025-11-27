CANAL RCN
Economía

Obras en aeropuertos esenciales no superan el 2% de avance físico, alerta la CCI

Un informe de la CCI evidencia rezagos críticos en infraestructura aeroportuaria y ejecución del Plan de Acción 2025.

Aeropuerto
FOTO: Aerocivil

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
10:47 a. m.
El tercer informe 'Infraestructura A Fondo' de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) advierte que el programa Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), ejecutado por la Aerocivil, no supera el 2% de avance físico, pese a contar con contratos activos que suman $377.019 millones en seis aeródromos de regiones apartadas.

De los 14 aeródromos incluidos en el programa, ocho no presentan acciones de licitación ni ejecución. Para la CCI, este panorama refleja una planeación deficiente y una ejecución ineficiente, que impide cerrar brechas de conectividad en territorios que dependen de estas infraestructuras para mejorar su economía regional.

Rezagos en el programa ASAES

El programa ASAES, diseñado para mejorar pistas, plataformas de estacionamiento, calles de rodaje, cerramientos y edificios complementarios en regiones apartadas, atraviesa demoras estructurales.

Preocupa a la CCI, tras recopilar y analizar la información relativa a los
niveles de ejecución física, que el promedio de avance no supera el 2%,
mientras que el promedio de avance financiero es del 50%.

De acuerdo a la CCI, lo que fue concebido como una estrategia para cerrar brechas en conectividad, no ha cumplido con el propósito central de mejorar la economía de las regiones.

Avances bajos en el Plan de Acción 2025

Además, el informe analiza el avance de las 23 metas del Plan de Acción de la Aerocivil para 2025, que integran 56 contratos por $1,4 billones. Con corte al 30 de septiembre de 2025, el avance físico promedio es de apenas 37%, muy por debajo del 52% proyectado por la entidad.

Más de la mitad de los proyectos (51%) registran avances inferiores al 40%. Uno de los casos más llamativos es el del aeropuerto de Alta Guajira, que pasó de tener asignados $338.395 millones a disponer solo de $9.954 tras una reasignación de recursos; fondos que, además, no han sido apropiados ni ejecutados conforme al Ministerio de Hacienda.

