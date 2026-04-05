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Atención, Luis Díaz: hubo una noticia de última hora para el Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentarán por los cuartos de final de la competición europea más importante.

Foto: AFP.

Noticias RCN

abril 05 de 2026
01:08 p. m.
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Bayern Múnich dejó en el camino al Atalanta en los octavos de final de la Champions League y ahora tendrá que medirse contra el Real Madrid, el máximo ganador de la competición europea.

Los 'merengues', que se impusieron ante el Manchester City en la ronda anterior, iniciarán la llave de cuartos de final de local y, posteriormente, deberán viajar a Alemania para cerrarla.

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El partido de ida se jugará el martes 7 de abril de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el estadio Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que cada vez falta menos para ese primer encuentro, la UEFA tomó una decisión clave y la notificó. ¿Cuál fue?

¡Ya hay terna arbitral para el partido de ida entre Real Madrid vs. Bayern Múnich, en Champions League!

En las últimas horas, la UEFA comunicó oficialmente que el inglés Michael Oliver será el árbitro central del primer partido entre Real Madrid y Bayern Múnich.

Además, en el resto de la terna arbitral estarán:

  • Stuart Burt: asistente 1.
  • James Mainwaring: asistente 2.
  • Jarred Gillet: árbitro VAR.
  • Marco di Bello: asistente en el VAR.
  • Andrew Madley: cuarto árbitro.

A lo largo de su carrera, el árbitro Michael Oliver le ha pitado seis partidos al Bayern Múnich, en los cuales el equipo 'bávaro' ha ganado cinco y empatado uno.

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Además, ha impartido el orden en cuatro juegos del Real Madrid y, en ellos, el saldo ha sido de tres victorias y una derrota.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League?

Después de que finalice el partido en Madrid, el Bayern Múnich y el Real tendrán que jugar un partido en sus respectivas ligas y, posteriormente, volver a concentrarse en la Champions League.

Es así como el encuentro de vuelta está agendado para el miércoles 15 de abril, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena.

 

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