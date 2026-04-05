Mujeres dicen “no” a las terapias con las que el Gobierno ruso intenta convencerlas de tener más hijos

Bajo la sombra de la tasa de natalidad más baja de los últimos 200 años, el Ministerio de Salud de Rusia se ha vuelto blanco de críticas al aprobar nuevos lineamientos, entre los que recomiendan remitir a psicoterapia a las mujeres que se nieguen a tener hijos.

La medida, que buscaría "fomentar una actitud positiva a la maternidad", ha causado un efecto contrario entre las mujeres rusas, como María, una especialista en tecnología de 25 años, que dijo a la agencia francesa AFP que los intentos del Gobierno por mejorar la tasa de natalidad son "patéticos", señalando que "apretar clavijas, hacer inaccesibles los abortos seguros, lavar el cerebro de la gente... y enviarlos al psicólogo es cruel y completamente ineficaz".

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Ocho de cada diez matrimonios fracasan en Rusia y la vivienda parece inasequible:

La crisis demográfica, agravada por el envío de miles de hombres jóvenes a la guerra con Ucrania durante los últimos cuatro años, mantiene la tasa de fertilidad en 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 necesario para evitar lo que el presidente Vladimir Putin denomina una "verdadera extinción".

Ante este panorama, el Kremlin no solo ha endurecido las leyes de aborto en clínicas privadas, también ha prohibido la "propaganda antihijos", imponiendo multas de hasta 400.000 rublos (5.000 dólares al cambio actual) a quienes discutan en los medios la opción de no tener hijos.

Para las mujeres rusas, el problema no es psicológico, sino estructural y económico. Anastasia, una especialista en rehabilitación de 29 años con un salario de 100.000 rublos, advirtió que "primero debes crear condiciones que hacen que las mujeres realmente quieran tener hijos, no presionarlas de todas las formas posibles".

A la falta de acceso a vivienda y al disparo de los intereses hipotecarios hasta el 20%, se suma una profunda crisis social: Rusia es el tercer país con más divorcios en el mundo, donde ocho de cada diez matrimonios fracasaron en 2024. Según Anastasia, existe una "falta de cultura de paternidad" donde "los hombres se van y dejan a las mujeres solas con los niños en brazos".

Con la medida, las mujeres rusas se sienten forzadas a tener más hijos:

Finalmente, el sector médico y académico también cuestiona el impacto de estas terapias forzadas. Irina, una médica de 45 años, planteó una duda ética fundamental: "¿Por qué dar a luz si no quieres hacerlo? ¿Por qué forzar a las mujeres a tener hijos no deseados?".

Mientras, voces como la de Margarita, una profesora que no puede concebir por razones médicas, temen que la iniciativa "causará aún más daño a la salud mental de las mujeres", ignorando posturas como la de María, que otras mujeres parecen compartir: lo que realmente se necesita es "garantías sociales, ingresos adecuados, poder tener vivienda y, lo más importante, tranquilidad y seguridad", no terapias obligadas.