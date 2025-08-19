CANAL RCN
Colombia

Descubren a un grupo de personas comercializando cachorros de manera ilegal en Expopet

En redes sociales se han difundido dos denuncias de presunto maltrato animal dentro del recinto en donde se realizaba Expopet.

Perros Expopet
Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Bogotá

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
01:22 p. m.
El evento Expopet Bogotá, que se realizó entre el 14 y el 18 de agosto y que es reconocido como el mayor encuentro de los amantes de los animales en la ciudad, quedó en el centro de la polémica tras la detección de prácticas ilegales y denuncias sobre el trato a los animales exhibidos en sus instalaciones.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó a través de su cuenta oficial en la red social X que equipos de la Alcaldía de Bogotá descubrieron a un grupo de personas que intentaban comercializar cachorros de manera irregular al interior de la feria.

Las autoridades exigieron su retiro inmediato y reiteraron al público la importancia de denunciar este tipo de prácticas cuando sean detectadas.

Difunden video de presunto abandono y maltrato en Expopet

A la situación se sumó la difusión de un video en redes sociales en donde aparentemente se evidencia que, en el pabellón seis del recinto ferial varios perros habrían permanecido por largas horas sin recibir alimento, agua ni las condiciones necesarias para evitar episodios de estrés.

Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre el manejo y cuidado de los animales dentro del evento.

Ante esto, varias personas alzaron su voz, entre esas la senadora Andrea Padilla, integrante del partido Alianza Verde, quien a través de su cuenta en X exigió respuestas tanto a los organizadores del evento como a Corferias, así como a la Secretaría de Protección y Bienestar Animal de Bogotá.

En su mensaje, Padilla compartió el video que circula en redes y escribió:

Sres @ExpopetCol, @CorferiasBogota circula este video con la siguiente denuncia: ‘están dejando perritos en malas condiciones en el pabellón 6. Llevan horas sin comer, sin agua y estresados’. ¿Pueden informarnos de la situación? Sres @AnimalesBOG ¿estarán haciendo controles?

Hasta el momento, la organización no ha emitido un pronunciamiento detallado frente a las acusaciones, mientras la administración distrital aseguró que se mantendrá atenta a la evolución de las denuncias.

