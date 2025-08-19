Tigresa Indira no sólo murió por el brutal ataque de su hijo: esto reveló el zoo de Cali

El Zoológico de Cali confirmó la muerte de Indira, una tigresa blanca de Bengala que llevaba más de 20 años en el lugar y era uno de los ejemplares más reconocidos.

RELACIONADO Madre reveló cómo se dio cuenta de que su pequeña hija había sido abusada en un colegio de Bogotá

La felina fue atacada por su propio hijo Kanú, con quien compartía espacio desde hacía más de una década.

El hecho fue presenciado por visitantes y registrado en video, imágenes que muestran la manera en que el animal sujetó con fuerza a su madre por el cuello.

Las heridas hechas por Kanú no comprometieron órganos vitales

Tras el ataque, la institución activó el protocolo de emergencia denominado “código 99 violeta”, que consiste en intervenir con sonidos fuertes, uso de extintores y la técnica de recall para lograr que el ejemplar agresor se retire a su zona de manejo.

Kanú fue controlado y apartado, lo que permitió atender a Indira.

La tigresa fue sedada con un dardo anestésico y trasladada a un espacio donde recibió atención especializada. El equipo veterinario aplicó oxígeno, líquidos intravenosos y analizó la magnitud de las heridas.

Aunque estas eran profundas en el dorso, los especialistas determinaron que no comprometían directamente órganos vitales como la tráquea o las arterias principales.

Zoológico de Cali reveló la verdadera causa de muerte de Indira

En un primer momento, Indira mostró signos de recuperación, llegó a levantar la cabeza y parecía responder al tratamiento.

Sin embargo, durante los procedimientos médicos se identificaron alteraciones bioquímicas que indicaban un severo deterioro renal. Esa condición, sumada a la edad avanzada del animal, complicó el panorama.

De manera repentina, la tigresa sufrió un paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación, incluyendo intubación, masajes y medicamentos, no fue posible salvarle la vida.

Posteriormente, la necropsia confirmó que los riñones se encontraban gravemente afectados, lo que habría incidido en su muerte tras el episodio de agresión.

Zoológico de Cali se pronunció por la muerte de la tigresa Indira

El Zoológico lamentó profundamente la pérdida y aseguró que seguirá colaborando con expertos para evaluar el caso.

RELACIONADO Falso guía turístico drogaba a extranjeros en hoteles para dejarlos indefensos y hurtarles sus pertenencias

Mientras tanto, crecen las críticas que cuestionan las condiciones de cautiverio y la convivencia prolongada de especies en espacios reducidos, señalando que estos factores podrían desencadenar situaciones de riesgo como la ocurrida con Indira.