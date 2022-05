Misteriosa desaparición de 15 computadores en Secretaría de Hacienda en Medellín

Este sábado ocurrió una misteriosa desaparición en la Secretaría de Hacienda de Medellín. Las autoridades investigan qué fue lo que pasó, pero, según versiones preliminares, se habla de un robo.

Por el momento, todavía no hay un pronunciamiento de la Secretaría de Hacienda sobre la información que había en los computadores, informes, documentos, entre otros elementos que podrían ser clave en medio del proceso que vive la ciudad.

Cabe mencionar que los computadores desaparecieron de unas oficinas conocidas como el ‘Pabellón Medellín’ y que se encuentran ubicadas en Plaza Mayor. Allí funciona una dependencia de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de la ciudad.

Al parecer y según las autoridades, 15 computadores fueron hurtados de ese lugar, y, además, la puerta principal estaba forzada.

“En este lugar se logró recaudar importantes elementos probatorios y evidencia física del sistema de cámaras no solamente de Plaza Mayor, también de la ciudad de Medellín y algunas cámaras privadas”, señaló José Abdón Galindo, comandante operativo de la Policía del Valle de Aburrá.

En un comunicado, la gerencia de Plaza Mayor aseguró ellos mismos avisaron a las autoridades.

“Las cuales hicieron presencia a la mayor brevedad y comenzaron el proceso de investigación y recopilación de pruebas y evidencias. Las entidades de seguridad que están al frente del tema nos solicitaron no dar detalles del caso, por dos razones: para no afectar la investigación y por no ser nosotros directamente los afectados”, se lee en el comunicado.