Alcalde encargado de Medellín y su familia estarían siendo amenazados

Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la paz, asumió el cargo de alcalde encargado de Medellín luego de que la Procuraduría General de la Nación decidiera suspender a Daniel Quintero por su presunta participación en política.

Según la entidad, habría 10 evidencias, como declaraciones, trinos, videos, entre otros, que demostrarían el actuar de Quintero en la política de cara a las elecciones presidenciales del 2022.

Restrepo se posicionó como líder paisa este jueves, firmó ante la notaria 11 de Medellín su compromiso y en su primera declaración como alcalde encargado aseguró que trabajará por la unidad de la ciudad. Además, manifestó que ha tenido elementos adversos en las últimas horas.

Las primeras declaraciones de Restrepo como alcalde de Medellín

“Elementos adversos atendiendo que las amenazas se han incrementado no solamente hacia este servidor, sino a mi entorno familiar, no me van a amilanar”, indicó Restrepo.

Sin embargo, envió un mensaje de tranquilidad. “Un mensaje de unidad, de institucionalidad y de esperanza a todos los medellinenses”.

El alto comisionado para la paz tiene claro que, al posicionarse como alcalde, encuentra un ambiente caldeado, pero ya se puso en contacto con algunos secretarios del gabinete municipal.

“Juan Camilo Restrepo no viene a hacer de Medellín una gallera ni un ring. Juan Camilo Restrepo viene a darle tranquilidad a la ciudadanía”, agregó.

Entretanto, Proantioquia se pronunció tras el anuncio de la llegada del alto comisionado a la Alcaldía.

“El desacato que plantea el alcalde suspendido, no es una opción. Sabemos que cada uno de los funcionarios públicos, que hoy están en la Alcaldía, honrarán el compromiso de servir y actuarán guiados por un propósito superior: Medellín”, agregó María Bibiana Botero, presidente ejecutiva de Proantioquia.

Restrepo, abogado nacido en Antioquia, sostuvo que trabajará por la ciudad con toda la disposición hasta que Dios y las instancias lo decidan.