"Los sentimos como nuestros propios hijos": general sobre niños desaparecidos en el Guaviare

El país continúa unido por el rescate con vida de los cuatro menores desaparecidos en las selvas del Guaviare hace un mes. La investigación del comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares está más cerca que nunca del paradero de los niños.

El general Pedro Sánchez entregó un conmovedor relato en 'A lo que vinimos' acerca del avance de la búsqueda.

¿Qué nuevos hallazgos han hecho?

Nuestras unidades, trabajando mancomunadamente con nuestros indígenas del Amazonas y Cauca, encontraron dos hallazgos importantes. El primero de ellos es una especia de refugio rudimentario. Las segundas son unas huellas, que al compararlas con las de las botas de un soldado, deducimos que son de la menor de13 años. Esas huellas pudieron ser de hace unas 24 a 48 horas, lo que nos indica que estamos cerca.

¿Pero si están tan cerca, por qué es tan difícil ubicarlos?

Es la búsqueda en una selva totalmente virgen en un área en donde llueve 16 horas al día. Al ser totalmente virgen es totalmente densa, árboles de 40 a 50 metros, una vegetación muy complicada que hace difícil por un lado ver. La mayor de los menores es de 13 años de edad. Ellos no están saltando, no solamente los cubren los árboles, sino ramas y eso evita que uno los pueda ver. Hay un bebé, en algún momento pueden estar acostados descansando y a simple vista es difícil detectarlos.

¿Qué puede estar pasando por la mente de estos cuatro menores que llevan un mes dando vueltas por la selva?

Eso es lo más difícil. Nosotros en Operaciones Especiales siempre vamos a la incertidumbre y tratamos de minimizarla con la máxima información posible, pero no sabemos qué es lo que pasa por la mente de estos cuatro menores, que sentimos como si fueran nuestros propios hijos. Cuando me imagino que el 26 de mayo cumplió un año la bebé, miro la foto de mi hijo y me digo: 'Dios mío, los tenemos que encontrar'.

Gracias general por lo que hacen...

Sí, muchas gracias, igual, pues usted se da cuenta que somos humanos. Cuando mirábamos las huellas que nos han dejado esos cuatro menores y las comparo con la foto de mi hijo, a uno se le arruga el alma. A veces sientes impotencia de cómo podemos encontrarlos.

¿General, usted cree que están vivos?

Claro, si estuvieran muertos sería más fácil encontrarlos porque estarían estáticos. El olor y los animales nos orientarían donde se encuentre.