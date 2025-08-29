Desapareció campesino que se opuso al secuestro de los 33 militares en Guaviare

La retención de 33 militares en el departamento del Guaviare sigue revelando nuevos detalles.

Aunque los uniformados ya recuperaron la libertad, aún no se conoce la suerte de un campesino que, según denunció el propio presidente Gustavo Petro, fue agredido y desaparecido por oponerse a las acciones contra los soldados.

El hecho habría ocurrido hace dos días, alrededor de las tres de la tarde, cuando el hombre se acercó a los militares para pedir ayuda.

Según lo relatado por el mandatario, en ese momento fue golpeado y posteriormente llevado por la fuerza.

Desapareció campesino que se opuso al secuestro de 33 militares en Guaviare

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, indicó que el campesino expresó su rechazo a participar en las presiones contra los soldados retenidos y que esa posición le costó agresiones físicas.

Esa persona manifestaba que había sido golpeada porque no aceptó afectar a los soldados, no estaba de acuerdo con esa presión. Inclusive conocimos que querían que él ingresara un explosivo donde estaban los soldados y eso nos llevó a estar muy alerta.

El alto oficial agregó que otras personas de la zona también advirtieron a las tropas sobre un posible ataque, mencionando la presencia de drones y movimientos sospechosos en el sector nororiental, donde estaban rodeados los uniformados.

¿Qué más dijo Gustavo Petro respecto a la liberación de los militares?

Tras la liberación de los militares, el presidente Petro informó que en medio de los enfrentamientos previos con una columna del frente de Iván Mordisco murieron, presuntamente, diez combatientes ilegales, mientras que otros veinte habrían resultado heridos.

El propio cabecilla de esa estructura armada fue dado de baja en la operación.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado también confirmó la muerte de un civil que, al parecer, sería colaborador de la organización armada, hecho que será objeto de investigación judicial.

Finalmente, Petro hizo un llamado directo a las comunidades campesinas del Guaviare para que se desvinculen del apoyo a estructuras armadas ilegales y se integren a los programas de protección y recuperación de la selva amazónica.