Desarticulada la banda ‘Los Fronterizos’, responsable de homicidios y tráfico de drogas

Tras un trabajo investigativo de cerca de diez meses, las autoridades lograron desmantelar la organización criminal conocida como ‘Los Fronterizos’, dedicada al homicidio selectivo y al tráfico de estupefacientes en el sur de Bogotá y en el municipio de Soacha.

Autoridades desarticularon a 'Los Fronterizos', ¿Quiénes eran?

El operativo fue desarrollado de manera conjunta entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

El golpe contra esta estructura delincuencial se materializó mediante 15 allanamientos simultáneos que permitieron ejecutar 18 órdenes de captura.

Durante los procedimientos se incautaron cerca de 3.000 dosis de sustancias ilícitas, 33 teléfonos celulares con información relevante para las investigaciones, un arma de fuego con 11 cartuchos, así como un arma traumática.

De acuerdo con los resultados de la investigación liderada por la DIJIN y los organismos de inteligencia policial, ‘Los Fronterizos’ estarían vinculados con al menos 11 homicidios relacionados con disputas por el control del microtráfico en zonas limítrofes entre Bogotá y Soacha.

Siete de estos hechos ya fueron esclarecidos, entre ellos el asesinato de tres personas ocurrido el 25 de noviembre de 2023 en el barrio Laureles, en la localidad de Bosa.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que “por lo menos 11 homicidios son los que determinó la investigación de la DIJIN con la MEBOG y la Fiscalía de esta banda delincuencial denominada Los Fronterizos. Estamos hablando de una organización delincuencial que operara en el borde entre Bogotá y Soacha, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, y que precisamente en la lucha por espacios para el tráfico de droga habría cometido estos 11 homicidios”.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, informó que fueron capturados diez hombres y ocho mujeres que operaban principalmente en las localidades de Kennedy y Bosa, así como en Soacha.

Así operaban 'Los Fronterizos', banda criminal responsable de homicidios

Según explicó, la organización recurría a una violencia extrema, utilizando armas de fuego y armas cortopunzantes para imponer su control criminal.

Entre los detenidos figuran alias Pollo, señalado como el cabecilla de la estructura, alias La Madre, quien presuntamente administraba la venta de estupefacientes en Bosa, y alias Chiquita Brava, con influencia en el municipio de Soacha.

A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.