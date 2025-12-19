Desarticulan a 'Los Coyotes' y 'Los Calibradores' bandas criminales dedicadas a la extorsión y el homicidio en Bogotá

Gracias a un operativo adelantado por la Policía de Bogotá con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se logró la captura de 14 integrantes de dos estructuras delincuenciales que venían sembrando temor en varias localidades del sur de la capital.

Se trata de los grupos conocidos como ‘Los Coyotes’ y ‘Los Calibradores’, señalados de extorsión, homicidio y otros delitos.

Así cayeron ‘Los Coyotes’

Tras siete meses de investigación, las autoridades lograron identificar y desmantelar al grupo delincuencial común organizado ‘Los Coyotes’, que operaba principalmente en la localidad de Usme.

A través de denuncias ciudadanas, labores de campo y reconocimientos fotográficos, los investigadores establecieron que esta banda intimidaba a residentes de sectores como La Esmeralda y Divino Niño, a quienes les exigían pagos a cambio de no despojarlos de sus viviendas o impedirles el acceso a sus propiedades.

Durante tres diligencias de allanamiento fueron capturadas cinco personas mediante orden judicial y se imputaron cargos a otras dos.

En los operativos también se incautaron cinco teléfonos celulares y un revólver. Entre los detenidos se encuentra alias Coyote, señalado cabecilla de la organización, quien había estado en prisión por extorsión y recuperó su libertad en 2020 por vencimiento de términos.

La investigación también determinó que alias Gioander, segundo al mando, ejecutaba las órdenes del cabecilla y atentaba contra las víctimas que se negaban a pagar. Otros integrantes, conocidos como ‘Mechas’, ‘Tin’ y ‘Geraldo’, presionaban a las personas en zonas de invasión mediante actos violentos, mientras que alias Chinche intimidaba incluso con armas de fuego y disparos para generar miedo.

A esta estructura se le atribuyen al menos seis víctimas y varios de sus miembros registran antecedentes por porte ilegal de armas, homicidio y tráfico de estupefacientes.

¿Cómo cayeron ‘Los Calibradores’?

En un segundo operativo, las autoridades desarticularon a ‘Los Calibradores’, integrada por nueve personas dedicadas a la extorsión de conductores informales y comerciantes en las localidades de Antonio Nariño, San Cristóbal y Usme.

Este grupo abordaba a sus víctimas en paraderos y rutas de transporte informal, así como en establecimientos comerciales de barrios como Libertadores, Juan Rey, 20 de Julio y Restrepo, donde exigían pagos semanales que oscilaban entre 300.000 y 900.000 pesos, bajo amenazas contra la vida.

Según las investigaciones, el cabecilla de esta estructura, alias Andrés, coordinaba las extorsiones desde un centro carcelario, donde cumple condena por homicidio.

Alias Alfredo estaría a cargo de organizar homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato y se le atribuye el asesinato de un conductor ocurrido el 2 de octubre de 2025 en el puente Libertadores, en San Cristóbal.

Otros integrantes cumplían funciones específicas como la quema de establecimientos por no pago, la recolección del dinero producto de las extorsiones y la intimidación directa a las víctimas. A esta banda se le atribuyen al menos 15 casos denunciados.