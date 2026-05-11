Encontraron el carro de conductor de plataforma desaparecido en Bogotá: hay un capturado

El caso de Darío Forero, un conductor de plataformas que había sido reportado como desaparecido en Bogotá y que posteriormente se halló su cuerpo en la localidad de Bosa, tuvo un nuevo avance tras el hallazgo de su vehículo en una vía de Boyacá.

Las autoridades confirmaron que el automóvil, un Nissan March del que no se tenían noticias sobre su paradero, fue hallado con las placas cambiadas y se reportó que una persona fue capturada mientras conducía el carro hacia Santander.

¿Cómo encontraron el carro de Darío Forero en Boyacá?

El coronel Fredy Barbosa, comandante de la Policía de Boyacá, explicó que las autoridades lograron ubicar un vehículo que transitaba hacia Chiquinquirá con dos personas en su interior. Durante la verificación, los uniformados detectaron irregularidades en el sistema de identificación del automóvil.

Según la información oficial, el Nissan gris de placas FOO-124 de Bogotá había sido alterado con un cambio de placas. El carro se movilizaba hacia Santander cuando fue interceptado por las autoridades, lo que permitió avanzar en la investigación relacionada con la muerte de Darío Forero.

¿Qué pasó con las personas que iban en el vehículo?

La Policía de Boyacá confirmó que el conductor del automóvil fue judicializado inicialmente por el delito de falsedad marcaria. Sobre la otra persona que se movilizaba en el vehículo, las autoridades señalaron que fue individualizada y que no registra antecedentes.

El vehículo quedó inmovilizado mientras avanza el proceso judicial. Ahora será un fiscal de Bogotá el encargado de determinar si el conductor capturado y su acompañante serán vinculados formalmente a la investigación que busca esclarecer los hechos alrededor de la muerte de Darío Forero.