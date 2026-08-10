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Conductor recogió a una mujer que pedía ayuda en la vía y terminó siendo víctima de un millonario atraco en Tolima

La mujer le habría pedido que la llevara hacia El Espinal y luego lo hizo detener en el sector Los Lagos.

Valentina Bernal

octubre 08 de 2026
07:54 a. m.
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Lo que parecía ser un simple favor en carretera terminó en un millonario atraco en el Tolima.

Un conductor recogió a una mujer que le pidió acercarla hasta El Espinal, pero, según las autoridades, ella habría sido utilizada como señuelo por una banda de delincuentes.

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Cuando llegaron al sector Los Lagos, la mujer le habría pedido detenerse porque supuestamente allí la esperaban unos familiares. En ese momento aparecieron dos hombres armados y ocurrió todo.

¿Cómo fue la emboscada al conductor?

El hecho ocurrió cerca de la medianoche. La mujer viajaba como pasajera y, al llegar a Los Lagos, habría solicitado al conductor que detuviera el camión. Una vez el vehículo quedó detenido, dos hombres aparecieron y lo intimidaron para apoderarse del automotor.

Después del robo, los dos sospechosos escaparon con el camión, mientras la mujer se retiró del lugar en un vehículo particular que, según las primeras indagaciones, la estaba esperando.

El conductor quedó a un costado de la carretera y logró comunicarse con la Policía para pedir ayuda.

¿Qué pasó con el camión?

Tras recibir la alerta, las autoridades activaron inmediatamente un plan candado para cerrar las posibles rutas de escape.

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Con apoyo de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron rastrear el vehículo y ubicarlo a varios kilómetros del sitio donde había ocurrido el robo.

El comandante de la Policía del Tolima, Michael Leal, explicó que el cerco terminó en el kilómetro 87, en una vereda de Natagaima. Allí los uniformados encontraron el camión, que había sido deshuesado, es decir, parcialmente desarmado.

¿Qué pasó con los hombres armados que emboscaron al conductor?

El operativo permitió capturar en flagrancia a dos hombres, señalados de participar en el robo.

Según el comandante de la Policía del Tolima, ambos fueron sorprendidos cuando intentaban continuar con la fuga.

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Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el presunto delito de hurto.

Por otro lado, la mujer que abordó el camión todavía no ha sido localizada, por lo que buscan identificarla, ubicarla y establecer cuál fue exactamente su participación en el robo.

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