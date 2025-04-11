Preocupación en Valle del Cauca, el Gobierno Nacional aún no firma desembolso para el Tren de Cercanías

El tren de cercanías es la obra más importante de la región para el beneficio de habitantes de Cali y Jamundí en su primera fase, pero actualmente está en riesgo por que todavía no cuenta con el aval del Gobierno Nacional.

La gobernadora de Valle, Dilian Francisco Toro, aseguró que los recursos de vigencias futuras están listos, solo es necesaria la firma del convenio de cofinanciación, que debería darse antes del 8 de noviembre que entra en vigencia la ley de garantías.

“Son 8 billones el 70% de la cofinanciación, está establecido en la ley de metros, no nos lo hemos inventado, en casi todo el país se les han dado los recursos, el 70%”, aseguró Toro.

Indicó la gobernadora que el tren de cercanías mejorará la movilidad y calidad de vida de los ciudadanos. La primera de tres fases, en su construcción generará un promedio de 8.000 empleos.

“No es un tren para Dilian, ni es un tren para Eder, ni es un tren para Paola. Es un tren para los vallecaucanos. Es un tren que nos va a generar desarrollo, empleo, y no es para nosotros, es para los vallecaucanos”, puntualizó.

Si no se firma el convenio, el proyecto se retrasará por lo menos dos años.

“A partir del 9 inicia la Ley de Garantías, lo que podría impedir la formalización del acuerdo y retrasar uno de los proyectos más importantes para el futuro del Valle del Cauca”.

“El llamado es a que hagan eso en tres días porque el sábado empieza ley de garantías y si no se hace de aquí al sábado, entonces tendremos que esperar hasta después de la segunda vuelta presidencial”, señaló Alejandro Eder, alcalde de Cali.

¿A quiénes beneficiará el tren de cercanías de Valle del Cauca?

El tren de cercanías servirá a miles de ciudadanos del área metropolitana de Cali los conectará a lo largo de 73.4 kilómetros.

El primer tramo tendrá un recorrido de 23 kilómetros entre Jamundí y Cali con 21 estaciones del MIO y llegará hasta la Terminal de Transporte.

La segunda etapa será entre Yumbo y Palmira.