Tragedia en el Lago Calima: una persona fallecida y otra desaparecida tras volcamiento de embarcación

En las últimas horas, una embarcación turística con 14 pasajeros se volcó en el Lago Calima, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, dejando como saldo una persona fallecida y otra desaparecida.

El incidente ocurrió mientras los ocupantes disfrutaban de actividades recreativas en la zona.

Los organismos de socorro, entre ellos cuerpos de bomberos voluntarios y la Policía Nacional, lograron rescatar a 12 personas sanas y salvas, gracias a una rápida reacción ante la emergencia.

Una de las víctimas falleció tras accidente en el Lago Calima

Sin embargo, una de las víctimas fue hallada sin signos vitales, y continúa la búsqueda permanente para dar con el paradero de la persona desaparecida.

“Una embarcación con 14 personas se volcó en el Lago Calima. Inmediatamente los organismos de socorro atendieron este llamado logrando rescatar a 12 personas. Una, lastimosamente, sin signos vitales y en estos momentos se encuentra en permanente búsqueda a una persona que no se ha logrado rescatar”, informó Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca.

Continúa la búsqueda de una persona

Las autoridades mantienen operativos en la zona, con equipos especializados desplegados para continuar con las labores de búsqueda, quienes hicieron un llamado a los turistas y operadores turísticos para extremar las medidas de seguridad en este tipo de actividades acuáticas.