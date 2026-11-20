El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer detalles sobre el modus operandi de una estructura delincuencial señalada de cometer robos violentos en la ciudad.

Cayeron integrantes de peligrosa banda en Medellín

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario publicó varios videos de cámaras de seguridad en los que quedó registrado el modus operandi de los presuntos integrantes de esta organización.

En una de las grabaciones se observa cómo un grupo de motociclistas persigue y acorrala a un hombre que se movilizaba en su propia motocicleta.

Según las imágenes, serían alrededor de cinco motos, cada una ocupada por dos sujetos, quienes rodearon a la víctima para intimidarla y obligarla a entregar el vehículo.

Durante el asalto, los delincuentes forcejearon con el ciudadano hasta hacerlo caer al suelo. Una vez que lograron someterlo, se apoderaron de la motocicleta y escaparon del lugar.

Otro registro de seguridad muestra un segundo episodio de hurto. En esta ocasión, un hombre que aparentemente realizaba una compra en un establecimiento comercial, al parecer una droguería, fue sorprendido por un sujeto armado que ingresó al lugar y lo amenazó con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias.

Las grabaciones fueron compartidas por el mandatario como parte de los resultados de un operativo que permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de esta estructura criminal.

Entre los detenidos se encuentra alias Natalio, señalado de ser el cabecilla de la organización, dedicada presuntamente al robo de personas y motocicletas. Según lo informado por el alcalde, uno de los ataques atribuidos a esta banda dejó a una víctima con discapacidad permanente.