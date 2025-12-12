Se hacían pasar como policías para robar carros y extorsionar en Nariño: esta es la historia

Una banda conformada por 16 integrantes aterrorizaba a la población en Ipiales (Nariño). Ellos se hacían pasar por policías para robar vehículos y extorsionar comerciantes.

Bajo el nombre Los Valentinos, llevaban 10 meses operando en la frontera nariñense que conecta con Ecuador. Lograron obtener más de 1.000 millones de pesos en rentas ilícitas.

Su modus operandi: ataques con pistolas y extorsiones

La operación resultó en la captura de 11 personas, mientras que cinco integrantes adicionales coordinaban los crímenes desde las cárceles. Además, se incautaron armas de fuego, vehículos robados y 30 millones de pesos.

El modus operandi de la banda era particularmente audaz. Los delincuentes utilizaban prendas de la Policía para interceptar vehículos en las vías. Al detener a las víctimas, las intimidaban con pistolas y las llevaban a zonas apartadas donde las abandonaban mientras se robaban sus vehículos.

Días después de los hurtos, contactaban a las víctimas para extorsionarlas, exigiendo dinero a cambio de información sobre los vehículos. Audios y videos evidenciaron cómo coordinaban la distribución del dinero y los traslados de los carros.

Las autoridades han registrado cinco casos, aunque se cree que son más, pero sin la posibilidad de ser identificados dado que no hay denuncias.

Crímenes quedaron en video

Estas personas deberán responder por varios delitos: concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro simple, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades investigan cómo los reclusos lograban coordinar las operaciones delictivas sin ser detectados.

Andrea Estefanía Narváez Rosero, Jorge Mauricio Pinchao de La Cruz, Nicolás Enrique Ibarra Narváez, Luis Santiago Ortega Yacelga, Carlos Fabián Arias Delgado, María Zeneida Cortes Castillo, Jazmin Carolina Castaño Cortes, José Daniel Fuelagan Cuastumal, Lenys Viviana Chalaca Hurtado, Miltón Alirio Taimbud Taimbud y Jesús Alveiro Pinchao de La Cruz: estas son las identidades de los capturados.

Uno de los crímenes se dio el 8 de febrero de 2025, quedando grabado por las cámaras de seguridad de un local. Los ladrones dejaron vacía la caja fuerte y amenazaron a los trabajadores.