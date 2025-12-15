CANAL RCN
Colombia Video

Salió del coma el niño de siete años que resultó herido por taxista borracho en Bogotá

Noticias RCN conversó en exclusiva con Derly Milena Torres. Habló de sus hijos y le dejó un mensaje al taxista.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
03:07 p. m.
La noche del sábado 8 de noviembre resultó trágica en el sur de Bogotá. Un taxista en estado de embriaguez embistió a 11 personas, incluyendo a cuatro menores de edad.

¿Cuál es el estado de salud del niño de 7 años, hermano de la menor que falleció por accidente con taxista ebrio en Bogotá?
Este accidente se presentó sobre las 7:38 p.m. en una intersección del barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal. El responsable fue identificado como José Eduardo Chalá Franco, quien tenía grado tres de alcoholemia.

Taxista fue llevado a prisión y tiene varios comparendos

Las imágenes fueron impresionantes. A través de las cámaras de seguridad, quedó grabado el momento en el que el vehículo bajó a mucha velocidad (más de 70 kilómetros por hora) y atropelló a las víctimas, así como dejar destruida la fachada de un local.

Tras la captura, el taxista aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel. También se supo que tiene varios comparendos sin pagar ante la Secretaría de Movilidad, varios por manejar bajo los efectos del licor.

El niño de siete años salió del coma

Una de las víctimas mortales fue una joven de 15 años llamada Karol Stephania. A pesar de ser remitida al Hospital Santa Clara, las lesiones le provocaron muerte cerebral el 11 de noviembre.

Juan Martín, su hermano de siete años, permaneció en coma durante más de un mes en el mismo centro médico. Como si pareciera un milagro, despertó y fue dado de alta.

Noticias RCN habló en exclusiva con Derly Milena Torres, la mamá de los menores. Es la primera vez que se refiere al caso. Recordó que los médicos no tenían esperanza sobre la salud del pequeño, pero ella rezó y nunca perdió la fe.

“Juan Martín está consciente, pero tiene que seguir un proceso de rehabilitación para la movilidad de su cuerpo y las restricciones. Toca esperar”, narró.

El menor le contó a su mamá que vio algo cuando estuvo en coma: “Había visto a su hermana que ha subido al cielo. La hermana le dijo que no iba a volver, pero él tenía que volver. También vio a Dios, le tocó las manos”.

De Karol me llevo los recuerdos más hermosos del mundo, su sonrisa y su nobleza. Gracias a todas las personas que la conocieron y le brindaron un poco de sonrisa.

Con respecto al taxista, Torres expresó: “Me vengo a entender que fue alcoholismo después de un tiempo. No juzgo a nadie, pero es momento de sanar con mi familia. Todo se lo dejo a las autoridades”.

